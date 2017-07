Auch Bosch soll an Absprachen beteiligt gewesen sein

WIEN. Zulieferer gerät ins Visier der Ermittler – Porsche muss 21.500 Autos wegen illegaler Software zurückrufen.

An dem möglichen Kartell der deutschen Autobauer ist Medienberichten zufolge auch der Zulieferer Bosch beteiligt gewesen. Bosch soll den Herstellern Hinweise gegeben haben, wie sie Probleme bei der Abgasreinigung kostengünstiger lösen könnten.

In einer E-Mail an Audi von Anfang 2008 heißt es, dass "alle Anwesenden – die Daimler-Kollegen waren auch vor Ort – über ihre spezifischen Probleme mit AdBlue-Ablagerungen berichtet und die jeweiligen Konzepte zu deren Vermeidung vorgestellt" hätten. Zwar seien die dargestellten Maßnahmen "effektiv", aber mit "erheblichen konstruktiven Anpassungen verbunden". Als "kleinere Maßnahme zum Anlauf" soll Bosch den Teilnehmern den Einsatz eines Dosiermoduls vorgestellt haben. Ob damit die Abgase noch ausreichend gereinigt werden könnten, müsse allerdings noch geprüft werden, heißt es in dem Schreiben. Bosch wollte sich nicht dazu äußern.

Unterdessen wurde bekannt, dass die VW-Tochter Porsche europaweit 22.000 Fahrzeuge des Modells Cayenne zurückrufen muss. Grund ist eine Abschalteinrichtung zur Senkung der Abgase. Die Motorsteuerung erkenne demnach nur, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand befinde, und funktioniere auch nur dann. Im normalen Verkehr sei die Software nicht aktiv. Deshalb beantragte der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt für noch nicht verkaufte Wagen einen Zulassungsstopp. "Wir werden einen amtlichen verpflichtenden Rückruf für diese Fahrzeuge anordnen", sagte Dobrindt.

Die Reaktion von Porsche ließ nicht lange auf sich warten. Die Produktion werde durch den Zulassungsstopp für den Geländewagen Cayenne nicht beeinträchtigt. Die Entscheidung habe keinen Einfluss auf das Werk in Leipzig, sagte ein Unternehmenssprecher.

Am Freitagabend hieß es dann, dass Porsche tatsächlich eine Rückrufmeldung für seine Cayenne-Modelle herausgegeben hat. In Abstimmung mit dem Kraftfahrtbundesamt würden europaweit rund 21.500 Diesel-Fahrzeuge der Baujahre 2014 bis 2017 zurückgerufen, teilte Porsche mit.

