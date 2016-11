Arbeitsmarkt bleibt sehr dynamisch

LINZ. Das Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich erwartet für Oberösterreich heuer eine Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent, was vermutlich dem dritten Platz im Bundesländervergleich entsprechen wird.

Gerhard Straßer Bild: AMS Oberösterreich

Für den ersten Platz reiche das Wirtschaftswachstum im Industriebundesland bei gleichzeitig leicht steigendem Arbeitskräftepotenzial heuer nicht aus, sagte Gerhard Straßer, der neue AMS-Geschäftsführer bei seiner Antrittspressekonferenz heute, Donnerstag, in Linz.

Der Arbeitsmarkt sei stark in Bewegung, auch wenn rund 13.400 Stellen derzeit nicht besetzt werden können. Die 37.600 Personen, die derzeit auf Arbeitssuche sind, können eben nicht eins zu eins auf die offenen Arbeitsplätze vermittelt werden. Hinter diesen beiden Zahlen stecke, so Straßer, die große Dynamik des Arbeitsmarktes: Pro Jahr werden in unserem Bundesland 130.000 Personen arbeitslos und 90.000 finden wieder eine Arbeit. Erstaunlich hoch ist auch die Anzahl an neuen Dienstverhältnissen, die in Oberösterreich pro Jahr abgeschlossen werden: 270.000 - bei insgesamt 648.000 Beschäftigten. Das heißt, dass fast jeder Zweite im Schnitt einmal im Jahr den Job wechselt. Freilich verändern Saisonarbeiter und Vielwechsler den Durchschnitt. Oberösterreich liegt bezüglich der Wechsel-Dynamik im Österreich-Schnitt.

Knapp die Hälfte aller offenen Stellen kann in Oberösterreich binnen 30 Tagen besetzt werden, 40 Prozent im Zeitraum bis 90 Tage. „Die Stellenbesetzung wird jedoch zunehmend herausfordernd, da die Qualifikationsanforderungen tendenziell steigen und in manchen Branchen eine Fachkräfteknappheit herrscht“, sagte Straßer.

Besonders ältere Menschen sind häufig von Arbeitslosigkeit betroffen. Um neun Prozent stieg heuer die Zahl arbeitsloser Über-50-Jähriger gegenüber dem Vorjahr. Nicht übersehen dürfe man, so Straßer, dass in dieser Altersgruppe auch die Beschäftigung (um 6,6 Prozent) stieg. „Die Betriebe beschäftigen die Über-50-Jährigen brav weiter, es gibt sicher keine groß angelegten Kündigungen von älteren Mitarbeitern. Nur wenn sie einmal aus dem Arbeitsprozess rausfallen, wird es schwierig.“

1 Kommentar (1797) · 24.11.2016 12:51 Uhr von linzerleser· 24.11.2016 12:51 Uhr der Bericht gleicht einer schönen Beweihräucherung und Märchenstunde.

Die Fakten und Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache - vor allem ältere Arbeitnehmer haben kaum mehr Chancen auf einen Job.

Und als alt gilt man bei vielen Betrieben in Österreich schon mit Ende 30 oder? Antwort schreiben

