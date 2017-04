Arbeitsfreier Karfreitag für alle?

Wir hatten in unserer Firma zwei „Evangön“, wie wir zu den Mitarbeitern mit evangelischem Glaubensbekenntnis immer scherzhaft sagten. Dass sie am Karfreitag nicht zur Arbeit kamen war für sie aber auch für uns eine Selbständigkeit. Ich kann mich während der rund 20 Jahren, in denen beide in unserer Firma arbeiteten, nie erinnern, dass sich jemand daran gestoßen hätte; weder die, von denen bekannt war, dass sie Kirchengänger waren noch von den o.B. Ich bin überzeugt, dass die jetzt geführte Diskussion wieder einmal von den „Busek-Jünger“ ausgeht. Dabei geht es dem Kläger sicherlich nicht primär um einen zusätzlichen Urlaubstag, sondern um eine Attacke gegen die Kirchen. Die „Busek-Jünger“ versuchen krampfhaft eine Diskussion gegen die Kirchen am Leben zu erhalten. Alle anderen Themen sind für sie zweitrangig ; nicht umsonst kommt kaum einmal ein vernünftiger Vorschlag von dieser Gruppierung.