Arbeiten im Häf'n: "Jeder hat irgendwo seine Berufung"

LINZ. Justizwachebeamte dringend gesucht, 150 in Österreich, 35 in Oberösterreich. Die Arbeit im Gefängnis ist kein Honiglecken, aber auch nicht der abschreckende Beruf des "Gefängniswärters". Für manche ist die Tätigkeit sogar eine "Berufung". Eine Reportage über die Arbeit hinter Gittern, Schauplatz Justizanstalt Linz Pochestraße.

In der Justizanstalt Linz sitzen 240 Häftlinge ihre Strafen ab oder warten auf ihr Verfahren. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Aufmerksam überblickt Reinhard Berger die Großküche. Der Geruch von Fleckerlspeise hängt schwer in der Luft, ein paar Helfer erledigen die letzten Handgriffe nach dem Mittagessen: Zusammenräumen, Kochflächen und Geräte reinigen. Ein untersetzter, freundlicher Mitarbeiter in weißem Kochgewand erzählt, dass er schon zwanzig Jahre hier arbeitet. Mit Unterbrechungen, fügt er hinzu. Weil sie ihn insgesamt schon 17 Mal wegen Eigentumsdelikten verknackt haben. Alle Jahre wieder. Der unbelehrbare Wiederholungs-Dieb ist einer von 240 Häftlingen, die in der Linzer Pochestraße untergebracht sind. Arbeit ist ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil der Haft. “Das hilft ihnen, die Stimmungsauf- und -abschwünge abzufangen und tut ihrem Selbstwert sehr gut, selbst eine kleine Bemerkung wie ‘das Essen hat geschmeckt kann eine große Wirkung haben‚“, erklärt die Gefängnispsychologin Amanda Jank. Eine wenig gebildete Frau hat, erinnert sie sich an eine Insassin, eine Kochausbildung während des Gefängnisaufenthalts gemacht. „Als sie den Gesellenbrief in Händen hielt, fühlte sie sich zum ersten Mal im Leben etwas wert.“ Auch das kann sich hinter den hohen Mauern im Herzen von Linz abspielen.

“Nichts außer Zutaten in die Töpfe“

Nicht nur die Insassen arbeiten in den Werkstätten, putzen das Gefangenenhaus, kochen und strukturieren so ihren Tag, sondern auch 130 Justizwachebeamte versehen hier (und der Außenstelle in Asten) Dienst. So bringt eben Betriebsbeamter Reinhard Berger seinen bunten Haufen an Helfern jeden Tag dazu, für die Häftlinge und das Landesgericht zu kochen. Er bestellt die Waren, kontrolliert sie und wacht darüber, “dass da nichts außer Zutaten in die Töpfe kommt“, grinst er. Der 43-Jährige gelernte Fleischermeister kennt seine Pappenheimer. Drogen, Alkohol und Zigaretten sind beliebte Schmuggelwaren. Am Nachmittag geht er manchmal mit ihnen (im kleinen Innenhof) spazieren, ein paar besonders motivierte und verlässliche Insassen dürfen auch mal in seiner Laufgruppe an der Donaulände ihre Runden drehen. Wie viel den Strafgefangenen solche Angebote geben können, erwähnt er nebenbei: “Ein ehemaliger, drogenabhängiger Insasse, der hier im Gefängnis zu laufen begonnen hat, hat mir ausrichten lassen, dass er seinen ersten Marathon geschafft hat“, freut er sich.

Entlang bedrückend wirkender Gangfluchten mit blaugrünen Zellentüren führt mich der Abteilungskommandant für “Untersuchungshaft Männer“, Elmar Wopalka (48), durch die Justizanstalt. Einzelzellen sind hier ein Privileg. Nur im gelockerten Vollzug können die Gefangenen zu gewissen Zeiten die winzigen Zellen verlassen, ansonsten bleibt die Türe zu. Zwei Mal pro Woche dürfen sie duschen, ansonsten muss das Waschbecken im Zimmer für die Körperhygiene ausreichen. Zwei Stunden täglich dürfen sie ins Freie.

„Job fürs Leben“

Wie belastend und fordernd ist es, als Justizwachebeamter zu arbeiten? Ein Job fürs Leben oder etwas, das als Zwischenstation für etwas Besseres dient? „Ein Job fürs Leben. Jeder hat irgendwo seine Berufung“, sagt Wopalka ohne nachzudenken. Ursprünglich Installateur ist der fünffache Vater heute die Anlaufstelle für die Insassen, die Schnittstelle zur Außenwelt. Zu Beginn seiner “Häfn-Karriere“ war das für seine Familie schon erklärungsbedürftig. Auch der Fleischermeister Berger erntete großes Unverständnis, weil er seinem Beruf „für so was“ den Rücken kehrte. Beide bereuen ihre Entscheidung nicht, „diese Aufgabe wird viel besser entlohnt und wertgeschätzt“, sagt Berger. Außerdem schätzen beide die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und Gestaltungsfreiheit ihres Arbeitsplatzes.

Wopalka muss intensiven Kontakt mit seinen Schützlingen pflegen - und als solche empfindet er sie, trotz der nötigen „professionellen Distanz.“ Er wirkt wie der gutmütige Kindergarten-Onkel, wenn er die Arbeit des jugendlichen Putztrupps als noch nicht ausreichend beurteilt: „Da geht nu was!“, brummt er. Jeder Tag bringe neue Herausforderungen. Zu körperlichen „Zugriffen“ kommt es äußerst selten, oft reicht das bloße Auftauchen des blau gewandeten Sondereinsatzkommandos, um die Situation zu entschärfen und den Inhaftierten die Grenzen aufzuzeigen.

Wopalka steht in einer Zelle und öffnet das Fenster. Sein Blick fällt auf die nummerierten und vergitterten Zellenfenster rund um den Hof. „Dass wir mit Mördern oder Kindesmissbrauch-Tätern arbeiten - das musst du ausblenden können.“ Man habe einen professionellen, respektvollen Umgang miteinander. Die Insassen werden gesiezt. Der Beamte sinniert: „Manchmal denk ich mir: So ein lieber Kerl, wie gibt‚s das, dass der wegen Mord sitzt? Man sieht einfach nicht rein in sie. Den meisten Menschen da draußen“ - er zeigt über die Häuserblocks hinweg - „ist nicht bewusst, dass oft Promillesekunden das Leben ändern können, und wie schnell man in Haft ist.“

Justizwache

Derzeit werden österreichweit 150 Justizwachebeamte gesucht, 35 davon in Oberösterreich (Linz, Asten, Garsten, Suben, Ried, Wels). Sie sind für Ordnung und Sicherheit in den Gefängnissen verantwortlich und kümmern sich um die Betreuung und Überwachung der Insassen bei der Arbeit.

Speziell Frauen sind gefragt, Teilzeit ist möglich. Nach einem Eignungstest (körperliche und geistige Fitness) und einer einjährigen Grundausbildung starten die Justizwachebeamte mit Mentoren ins Berufsleben.

In Linz sind drei 24-Stundendienste pro Monat Standard, ansonsten Kernarbeitszeit 7 bis 15.30 h. Die Bezahlung liegt je nach Dienstgrad und -jahren mit Zuschlägen netto zwischen 2200 und 2600 Euro monatlich (14 mal). Unter : http://elan.justiz.gv.at/anv/ können Interessierte probeweise einen Aufnahmetest absolvieren.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (13749) · 05.05.2017 10:06 Uhr von Gugelbua· 05.05.2017 10:06 Uhr kein leichter Job! über die Jahre bekommen sie ihre Eigenheiten genau wie WärterInnen von Heilanstalten Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema