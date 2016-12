Anton Schlecker muss auf die Anklagebank

STUTTGART. Ex-Drogeriemarktkönig soll vor der Pleite seines Konzerns Millionen beiseitegeschafft haben.

Der letzte Rettungsversuch Bild: EPA

Der Konkurs von Europas einst größter Drogeriemarktkette Schlecker 2012 hat ein Nachspiel vor Gericht. Damals verloren 25.000 Menschen ihren Arbeitsplatz, die Gläubiger forderten rund eine Milliarde Euro. Der legendäre Satz "Es ist nichts mehr da", den Anton Schleckers Tochter Meike im Jänner 2012 den Journalisten verkündete, dürfte laut Staatsanwaltschaft so nicht gestimmt haben.

Seit gestern, Donnerstag, steht fest, dass das Stuttgarter Landesgericht die Anklage gegen den 72-Jährigen zulässt. Der Mammutprozess soll am 6. März beginnen. Es geht in der Anklage um vorsätzlichen Bankrott in mehreren Fällen. Der eingetragene Kaufmann Anton Schlecker soll sein Vermögen demnach auf illegale Weise vor der Pleite vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt und Millionen beiseitegeschafft haben. Außerdem soll Schlecker 2009 und 2010 den Zustand des Konzerns im Konzernabschluss falsch dargestellt und vor dem Insolvenzgericht unrichtige Angaben gemacht haben.

Seine Frau Christa und seine beiden Kinder Meike und Lars müssen sich auch wegen Insolvenzverschleppung und Untreue verantworten. Sie sollen das Logistikunternehmen LDG als faktische Geschäftsführer um mehrere Millionen Euro geschädigt haben. Obwohl sie von den Schulden und Verlusten des Unternehmens gewusst hätten, sollen sie sich Millionen Euro als angebliche Gewinne haben ausschütten lassen. Eine Stellungnahme der Familie gab es bis dato dazu nicht. Die beiden Wirtschaftsprüfer sollen die falsche Bilanzierung Schleckers laut Anklage zwar erkannt, aber dennoch erklärt haben, dass die Jahresabschlüsse den gesetzlichen Vorgaben entsprächen. Für alle Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung.

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität hatte drei Jahre im Fall Schlecker ermittelt. Auf vorsätzlichen Bankrott steht eine Strafe von bis zu fünf Jahren Haft oder eine Geldstrafe, bei besonders schweren Fällen sind es bis zu zehn Jahre Haft.

Der oberösterreichische Investor Rudolf Haberleitner stieg 2012 bei Schlecker ein und wollte die Filialen unter dem Namen dayli wiederbeleben. Nach wenigen Monaten musste er selbst im Juli 2013 die Insolvenz anmelden.

1 Kommentar (4140) · 09.12.2016 00:54 Uhr von escorpio· 09.12.2016 00:54 Uhr So eine Geldbeiseiteschaffung hat es natürlich in Österreich noch nie gegeben, da werden Firmenrückkäufe, oder zumindest Teile davon, höchstens mit DKT-Geld bezahlt. Antwort schreiben

