Andritz erzielte 2016 mehr Gewinn, machte aber weniger Umsatz

> Der Anteil des Servicebereiches am Gesamtumsatz stieg auf 32

> Prozent (2015: 30 Prozent) an.



Jaja, das ist ganz normal. Wenn die Neuverkäufe weniger werden, dann wird der Bedarf an Reparaturen am Bestand bei den Kunden höher.



Hoffentlich kaufen die bald neue Anlagen nach!



Service ist gut für die Erinnerung bei den Jungspunden! Da vergessen die Kunden wenigstens den Lieferanten bei Erweiterungen nicht