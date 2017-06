Amazon kauft Handelskette

SEATTLE. Der Internet-Versandhändler Amazon steigt groß in den stationären Lebensmittelhandel in den USA ein und übernimmt die Bio-Kette Whole Foods Market für rund 13,7 Milliarden Dollar (12,3 Milliarden Euro). Das Unternehmen hat 461 Standorte.

Der Konzern zeigte in den vergangenen Jahren immer mehr Interesse am Einstieg in den stationären Handel. So eröffnete Amazon mehrere Buchläden und auch Pläne für kleine High-Tech-Supermärkte, die von wenigen Mitarbeitern betrieben werden können.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema