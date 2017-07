Am Rande des Abgrunds: Vor zehn Jahren erfasste die Finanzkrise Europa

LINZ. Wie bekannte Manager den Flächenbrand erlebten und warum es heute noch Probleme gibt.

Entsetzen und Bangen herrschten während der Finanzkrise an den Börsen. Bild: dpa

Es war Ende Juli 2007 bei einem privaten Grillfest: Jens Weidmann, damals Berater der deutschen Regierung und heute Bundesbank-Chef, schrieb Angela Merkel in einer SMS, dass die Mittelstandsbank IKB "in Schwierigkeiten" sei. Die Kanzlerin, die gerade in Salzburg auf den Beginn einer Opern-Aufführung wartete, antwortete: "Was ist die IKB?"

So unauffällig und solide die deutsche Bankenbranche bis dahin war, so sehr wurden sie und die Politik 2007 von der Wucht der Finanzkrise überrumpelt. Die IKB war das erste Institut, das in eine Abwärtsspirale geriet. Am 30. Juli 2007 gab sie bekannt: "Die Krise des US-amerikanischen Hypothekenmarktes im Subprime-Bereich hat sich auf die IKB ausgewirkt."

Krisenmanagement 2007: Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und der damalige Finanzminister Peer Steinbrück

Toxische Papiere gekauft

Sie hatte sich wie viele andere Banken in Europa mit riskanten Immobilienpapieren verspekuliert, hinter denen faule Kredite von US-Häuslbauern standen. Es folgten Rettungsaktionen und Notverkäufe bei deutschen Landesbanken.

Am 15. September 2008 kollabierte dann die US-Investmentbank Lehman Brothers. Das brachte die Finanzwelt an den Rand des Abgrunds und löste eine Rezession aus. Auch in Österreich wurden letztlich drei Banken verstaatlicht.

Ewald Nowotny war im Sommer 2007 Chef der Bawag. Er habe damals beim Eigentümer der Bank, dem US-Fonds Cerberus, nachgefragt, wie er die Lage in den Staaten sehe. Ihm sei gesagt worden, dass es sich um ein lokal begrenztes Problem handle. Eine krasse Fehleinschätzung. "Mir war das damals unheimlich, ich hatte ein schlechtes Gefühl", sagt Nowotny. Kurz vor der Lehman-Brothers-Pleite wurde er dann Gouverneur der Nationalbank und damit oberster Krisenmanager.

Überhitzte Kapitalmärkte

Die aus Timelkam stammende Regina Prehofer war 2007 im Vorstand der Bank Austria. Es habe Anzeichen einer Überhitzung der Kapitalmärkte gegeben, "aber eine derartige Krise war absolut überraschend", sagt sie: "Die Finanzkrise hat uns erstmals gezeigt, wie vernetzt und global die Finanz- und auch die Realwirtschaft geworden sind." Heute ist Prehofer in Aufsichtsräten tätig.

Der deutsche Mittelstandsfinanzierer IKB war am 30. Juli 2007 das erste Institut in Europa, das bekanntgab, von der US-Immobilienkrise betroffen zu sein.

"Mit dieser Heftigkeit der Krise habe ich nicht gerechnet", sagt Heinrich Schaller, damals Chef der Wiener Börse, heute Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Niemand habe sich vorstellen können, dass es zum Krach von Lehman Brothers komme und der Geldmarkt zwischen den Banken zum Erliegen komme. "Dass die Märkte aber sehr nervös waren", habe man gesehen. Die Aktienkurse brachen 2007 und vor allem 2008 ein.

Während sich die USA relativ rasch erholten, mündete die Finanzkrise in Europa in die Schuldenkrise und jahrelang schwache Konjunktur. Die Zinsen sind bei null. Einige Banken haben immer noch Probleme mit faulen Krediten, besonders im Süden. "Wir sind nach wie vor in der Auflösung der Krise", sagt der ehemalige Bundesbank-Chef Axel Weber.

Italien rettet wieder Banken

Auf EU-Ebene wurde nach langem Ringen die Bankenunion mit strengerer Regulierung und Aufsicht auf den Weg gebracht. Steuerzahler sollen nicht mehr für Bankenrettungen zahlen. Jedoch tut Italien gerade genau das Gegenteil: Zwei regionale Banken werden vom Staat aufgegangen.

Es sei schon viel geschehen, sagt Prehofer. Das Verhalten der Kunden habe sich ebenfalls verändert. "Heute ist ihnen bewusst, dass eine Bank insolvent werden kann." Nowotny betont, dass die Eigenkapitalausstattung der Banken viel besser sei. Schaller: "In Summe steht der Sektor stabiler da." Banken strenger zu regulieren, sei richtig, aber das Ausmaß der Regulierung habe man übertrieben.

Seit 2007 wurden also Lehren gezogen, aber es bleiben Problemfelder wie die enge Verflechtung von Staaten und Banken. Daniele Nouy, Chefin der Bankenaufsicht in der Eurozone, sagt: "Eine Krise hat immer dort ihren Ursprung, wo man ihn nicht erwartet."

Niedrigzinspolitik

35 Milliarden Euro: Während der Finanzkrise senkten die Notenbanken massiv die Zinsen. Was Anleger ärgert, freut Schuldner. Seit 2008 sparten sich die Euro-Staaten laut Bundesbank insgesamt fast eine Billion Euro. Deutschland profitierte mit 240 Milliarden Euro, Österreich mit 35 Milliarden Euro.

