"Alles Wertvolle im Leben kann man nicht messen"

LINZ. Richard David Precht zu Gast beim Consultants Day der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Richard David Precht, Markus Roth, Gernot Fellinger, Anca & Lucca Bild: Cityfoto

Unterschiedlicher hätten die beiden Referenten beim Consultants Day der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) der Wirtschaftskammer Oberösterreich nicht sein können, die Obmann Markus Roth und Geschäftsführer Gernot Fellinger eingeladen hatten: Philosoph Richard David Precht und Mentalmagier Lucca.

Beide erfüllten die hohen Erwartungen des Publikums. "Wir leben in einer revolutionären Zeit, aber wir glauben es nicht", sagte Philosoph Precht. Es sei eine technisch-ökonomische Revolution, die – anders als politisch – nicht reversibel sei. Er werde oft gefragt, wie sich diese auf die Zukunft der Arbeit auswirken werde.

Er könne nur so viel sagen, dass die Erwerbsarbeit, wie wir sie jetzt kennen, weniger werde. "Die Frage ist: Werden wir dann zufriedener sein oder nicht?", sagte Precht. Es bestehe die Chance, "dass wir künftig eine Arbeit haben werden, in der wir uns wiederfinden." Ob genug Jobs entstehen, um jene zu ersetzen, die durch die Digitalisierung wegfallen werden, sei nicht vorhersehbar.

Die Visionen einer Herrschaft der Maschinen sei jedenfalls keine, mit der er sich abfinden könne. Der technischen Hochrüstung müsse man eine empathische Hochrüstung gegenüberstellen. Wir müssten eines bedenken: dass alles Wertvolle im Leben eben nicht messbar sei, so Precht. "Wir werden sehr effizient wirtschaften, aber wir dürfen die Effizienz nicht auf alle Lebensbereiche ausdehnen."

Zum Staunen forderte Mentalmagier Lucca mit seiner Partnerin und Ehefrau Anca das Publikum auf, nicht nur durch seine "kleinen Zaubervorführungen", wie er seine Einlagen nannte. Staunen sei für die meisten Menschen eine angenehme Erfahrung. "Warum tun wir es so selten?", fragte Lucca. Staunen habe eine Zwillingsschwester, die Neugier. Wir sollten das Staunen wieder mehr in unseren Alltag holen, auch in den beruflichen. "Wir verlieren die Fähigkeit zum Staunen, nicht weil wir alt werden, es ist genau umgekehrt", sagte der Mentalmagier.

