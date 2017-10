Airbus-Chef warnt seine Belegschaft vor harten Zeiten

TOULOUSE. Airbus-Chef Tom Enders bereitet seine Belegschaft wegen Verdachts auf Korruption auf schwere Zeiten vor.

Tom Enders Bild: Reuters

"Das dürfte ein langer Weg werden, und die Möglichkeit schwerwiegender Konsequenzen einschließlich hoher Strafen für das Unternehmen ist durchaus gegeben", heißt es in einem Brief von Enders an seine Mitarbeiter.

Derzeit laufen in mehreren Ländern Ermittlungen wegen Schmiergeldzahlungen. Auch Österreich hat Strafanzeige gegen den Flugzeugproduzenten rund um den Eurofighter-Kauf erstattet.

Das Unternehmen hatte sich im Jahr 2016 bei der britischen Antikorruptionsbehörde SFO selbst angezeigt. Parallel durchleuchteten auch französische und deutsche Behörden das Unternehmen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, droht laut "Spiegel" eine Milliardenstrafe.

Das Magazin berichtete auch, Airbus habe in den vergangenen Jahren den Verkauf ziviler und militärischer Flugzeuge etwa in Indonesien, Kasachstan oder China mit Schmiergeldern angeschoben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema