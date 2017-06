Airbag-Hersteller Takata will Gläubigerschutz beantragen

TOKIO. Der angeschlagene Autozulieferer Takata wird Insidern zufolge am kommenden Montag den Antrag auf Gläubigerschutz stellen. 42 Millionen Fahrzeuge mussten weltweit aufgrund defekter Airbags der Japaner zurückgegeben werden.

16 Todesfälle stehen mit defekten Airbags der Japaner in Verbindung. Bild: Reuters

Dieser werde am Bezirksgericht in Tokio eingereicht, sagten heute, Donnerstag, eine mit dem Vorgang vertraute Person sowie eine zweite, die darüber unterrichtet wurde. Anschließend werde Takata bei der Sumitomo Mitsui Financial Group Überbrückungskredite beantragen. Ein Sprecher von Takata erklärte, bis jetzt sei weder zu dem Antrag noch zur Finanzierung eine Entscheidung getroffen worden. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vergangene Woche unter Berufung auf Insider von den Antragsplänen berichtet.

Weltweit stehen mindestens 16 Todesfälle mit defekten Airbags von Takata in Verbindung. Mehr als 100 Millionen Airbags wurden zurückgerufen, davon allein in den USA 70 Millionen. Betroffen sind dort etwa 42 Millionen Fahrzeuge. Takata hatte im Jänner mit den US-Behörden eine Einigung im Airbag-Skandal erzielt. Danach zahlt die Firma unter anderem eine Milliarde Dollar (897 Millionen Euro) und stellt sich drei Jahre lang unter die Aufsicht eines unabhängigen Prüfers.

1 Kommentar (9629) · 22.06.2017 08:54 Uhr von mynachrichten1· 22.06.2017 08:54 Uhr Technik ist ein Hund, hört man immer wieder zu recht.

da muss ich umgekehrt daran denken, wie kleinlich da manchmal mit einem Pickerl Erwerb umgegangen wird, je nach Prüfer.



und dann sind Serien Airbags verbaut, die gefährlich sind, oder Zündschlösser bei GM.



aber die Art und Weise wie mit amtlicher Aufsicht Konzerne die Abgaswerte türken, das ist nichts anderes als im Grunde genommen Geld regiert die Welt so lange, bis die Konkurrenz einen strategischen Schachzug macht.



Vorher buckeln alle Rückratlosen bis ihnen der Schlecker raushängt und dann noch unten angekommen sogar die Füsse geküsst werden.



So beschaffen ist viel in unserer Meinungs Diktatur pur. Antwort schreiben

