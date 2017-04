Air Berlin verschiebt Start neuer Langstreckenflüge

BERLIN. Die kriselnde Fluggesellschaft Air Berlin zieht angesichts des anhaltenden Koffer-Chaos in Berlin-Tegel die Reißleine.

Bild: Reuters

Die eigentlich ab Anfang Mai geplanten neuen Langstreckenflüge nach San Francisco und Los Angeles sollen nun erst Mitte und Ende des Monats starten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Der neue Bodenverkehrsdienstleister Aeroground könne die Zeit nutzen, um seine Abläufe zu verbessern, sagte der neue Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann. Betroffene Fluggäste würden auf andere Flüge über Düsseldorf umgebucht.

Das neue Flugangebot von Berlin nach Los Angeles soll nun erst am 16. Mai starten, die Flüge nach San Francisco am 29. Mai. Die seit Jahren kriselnde Fluggesellschaft Air Berlin hatte am 26. März den Bodendienstleister am Berliner Flughafen gewechselt. Seitdem müssen Passagiere auf ihr Gepäck warten, Flüge starten zu spät. Am Sonntag sagte eine Air-Berlin-Sprecherin, es gebe bisher keine spürbaren Verbesserungen. Der Dienstleister Aeroground ist eine Tochtergesellschaft des Münchner Flughafens.

Für Air Berlin ist der Ärger in Tegel nur ein Teil der hauseigenen Probleme. Die Gesellschaft fliegt seit Jahren immer mehr Verlust ein und hält sich nur dank Finanzspritzen ihrer arabischen Großaktionärin Etihad in der Luft. Derzeit steckt Air Berlin mitten in der Aufspaltung und will künftig nur noch mit einer auf 75 Jets etwa halbierten Kernflotte unterwegs sein. Der Ausbau der Langstreckenflüge etwa in die USA ist wesentlicher Teil des Sanierungsplans.

Dahingegen vermietet Air Berlin seit Februar schrittweise bis zu 38 Mittelstreckenjets samt Personal an den Lufthansa-Konzern, vor allem an dessen Tochter Eurowings. Das Touristikgeschäft soll auf Basis der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki in einem Bündnis mit Etihad und dem Ferienflieger TUIfly aufgehen. Dieser Zusammenschluss steckt aber noch in der Warteschleife und dürfte dem Vernehmen nach nicht vor dem Winterflugplan Wirklichkeit werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 24 - 4?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema