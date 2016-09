Air Berlin droht die Halbierung: Entscheidung noch diese Woche?

BERLIN. Lufthansa soll 40 Maschinen samt Besatzung übernehmen, Niki und Teile von TUIfly sollen Ferien-Airline werden

Air Berlin steht vor einem drastischen Einschnitt. Bild: Reuters

Bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin droht ein radikaler Schnitt. Das Unternehmen könnte praktisch halbiert werden, berichtete gestern, Montag, die "Süddeutsche Zeitung". Betroffen wäre auch die österreichische Tochter der Air Berlin, Niki.

Nach dem Bericht soll die Lufthansa 40 Air-Berlin-Maschinen samt Besatzung übernehmen. Außerdem soll Niki zusammen mit 14 TUIfly-Flugzeugen, die bisher für Air Berlin unterwegs waren, eine neue, gemeinsame Ferien-Fluggesellschaft bilden.

Die Verhandlungen für Air Berlin führt dem Vernehmen nach die arabische Fluglinie Etihad, die mit einem Anteil von 29,2 Prozent die größte Aktionärin von Air Berlin ist. Sie hält das Unternehmen seit Jahren mit Geldspritzen am Leben. Sprecher von Etihad, Air Berlin und TUI lehnten Stellungnahmen zu diesen Gerüchten ab.

TUIfly-Aufsichtsratschef Henrik Homann und Geschäftsführer Jochen Büntgen hatten am Freitag in einem Brief an die Belegschaft bestätigt, dass TUIfly "angesichts der wirtschaftlich schwierigen Situation der Air Berlin" immer wieder mit dem Unternehmen selbst und Partnern im Gespräch sei und mögliche Kooperationen auslote. Schließlich müssten sie die wirtschaftlichen Interessen ihres Unternehmens mit insgesamt 41 Flugzeugen wahren.

Zuvor war bereits durchgesickert, dass die Lufthansa das Air-Berlin-Geschäft abseits der Drehkreuze Düsseldorf und Berlin in ihre Billigtochter Eurowings eingliedern will.

Rekordverlust im Vorjahr

Air Berlin ging im Mai 2006 an die Börse, expandierte seither, indem es die Fluglinien dba und LTU übernahm. Im Jahr 2004 stieg Air Berlin bei der österreichischen Fluggesellschaft Niki ein. Im Jahr 2010 erfolgte die Erhöhung auf 49,9 Prozent, 2011 übernahmen die Deutschen auch noch die restlichen 50,1 Prozent von Niki Lauda.

Wirtschaftlich steckte das Unternehmen seit dem Börsengang vor gut zehn Jahren fast immer in den roten Zahlen. Zuletzt flog Air Berlin 2015 einen Rekordverlust von 446,86 Millionen Euro ein.

