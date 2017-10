Air-Berlin-Übernahme: Auch Niki geht an Lufthansa

BERLIN/SCHWECHAT. Nun ist es fix: Niki, die Österreich-Tochter der in die Pleite geschlitterten Fluggesellschaft Air Berlin, geht an die AUA-Mutter Lufthansa. Eurowings, die Billigflugtochter des deutschen Marktführers, soll die Fluglinie übernehmen.

Der österreichische Ferienflieger Niki ist Teil der insolventen Air Berlin. Bild: (Volker Weihbold)

Zwei Monate nach der Pleite ist die Übernahme eines großen Teils der insolventen Fluggesellschaft Air Berlindurch die Lufthansa unter Dach und Fach. Damit gehen voraussichtlich bis Jahresende 81 der zuletzt gut 130 Flugzeuge der Air-Berlin-Flotte an Eurowings, darunter auch die österreichische Tochter Niki und der Regionalflieger LGW, die beide nicht insolvent sind.

Eurowings, die Billigflugtochter des deutschen Marktführers Lufthansa, soll damit auch die 38 Maschinen, die Lufthansa bereits inklusive Besatzungen von Air Berlin gemietet hat, übernehmen.

Betriebsrat erwartet Garantie

Die Gewerkschaft will zentrale Fragen nun sobald wie möglich klären, der Niki-Betriebsrat erwartet eine Garantie für alle Arbeitsplätze und Verträge.

Für die Niki-Beschäftigten sei es ein guter Tag, "Jubel ist aber nicht angebracht, es müssen einige offene Fragen geklärt werden", kommentierte GPA-Gewerkschafter Peter Stattmann am Donnerstag die Übernahme. Der Betriebsrat hofft, die Heimatbasis behalten zu können: "Der Wunsch der Beschäftigten, mit dem Flugverkehr wieder stärker nach Österreich zu kommen, ist groß", so Betriebsratsvorsitzender Stefan Tankovits und erwartet "eine mittelfristige Garantie dafür, dass alle Arbeitsplätze und Verträge aufrecht bleiben".

Die nicht insolvente Niki beschäftigt hierzulande rund 1.000 Mitarbeiter - laut Insidern aus Lufthansa-Kreise sollen sie direkt übernommen werden. "Wir gehen davon aus, dass es demnächst eine Einladung zu einem Kennenlerngespräch geben wird, in das wir sehr motiviert gehen werden", so die Arbeitnehmervertreter.

"Ein Meilenstein in der Geschichte"

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa setzt mit der Übernahme großer Teile der insolventen Konkurrentin Air Berlin zum Höhenflug an. Damit baut der AUA-Mutterkonzern seine Marktführerschaft in Deutschland weiter aus. Im Tagesverlauf sollten die Verträge unterzeichnet werden, kündigte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag in Berlin an.

"Wir werden heute einen echten Meilenstein sehen in der Geschichte Lufthansa und Berlin." Schließlich sei die Lufthansa 1926 in Berlin gegründet worden. Und Spohr hat schon das nächste Ziel vor Augen. Sollte es einen Neustart bei der ebenfalls Pleite gegangenen Alitalia geben, wäre die Lufthansa an Gesprächen interessiert, sagte Spohr zu Reuters.

Die schon länger dahinsiechende Air Berlin ist seit Mitte August pleite. Wochenlang hatte Spohr hinter den Kulissen intensiv verhandelt. Nun steht fest: Die Lufthansa will mit den 81 der zuletzt gut 130 Flugzeuge der Air-Berlin-Flotte, darunter auch die österreichische Tochter Niki, ihre Billigtochter Eurowings ausbauen, um sie für den Wettbewerb mit der irischen Ryanair und der britischen EasyJet zu stärken.

