Air Berlin: Krise schlägt jetzt auf Passagiere durch

BERLIN. Chaos: Zur finanziellen Krise kommen operative Probleme – Zu Pfingsten wurden Flüge gestrichen und es gab Verspätungen.

Zu wenig Flieger und Personal, Fehler des Gepäckabwicklers: Wochenende war Höhepunkt der Krise von Air Berlin (rts) Bild: Reuters

Lange haben die Fluggäste der Air Berlin wenig von den finanziellen Problemen der Fluglinie mitbekommen. Deshalb hielten sie der Fluglinie die Treue – laut Quartalsbericht waren die Flugzeuge zu 80 Prozent ausgebucht. Doch nun fehlt nicht nur das Geld, sondern auch Maschinen und fliegendes Personal.

Deshalb mussten allein zu Pfingsten in Deutschland 26 Flüge annulliert werden. Dazu gab es längere Verspätungen. Erboste Kunden fordern im Internet jetzt die Pleite der Fluglinie.

Schon Mitte vergangener Woche sei der Betrieb am Drehkreuz Berlin-Tegel de facto zusammengebrochen, berichten deutsche Medien. Tausende Passagiere flogen mit vielen Stunden Verspätung oder strandeten auf den Flughäfen. Gegen Ende der Woche gelang es laut Medienberichten, das Chaos einzufangen. Diese akute Krise kostet das Unternehmen nach Expertenschätzung einen zweistelligen Millionenbetrag, um Passagiere zu entschädigen, Hotels zu bezahlen und zusätzliche Flugzeuge und Crews zu leasen. Geld, das die zweitgrößte deutsche Fluglinie aber längst nicht mehr hat.

Drei Millionen Verlust – pro Tag

Denn seit Jahresbeginn hat sich die Verlustsituation noch einmal verschärft: Im ersten Quartal 2017 verbrannte die Fluglinie drei Millionen Euro – jeden Tag. Das Minus betrug 293 Millionen Euro in drei Monaten. Im Vorjahr lag der Rekordverlust bei 781 Millionen Euro.

Weil das negative Eigenkapital mit 1,4 Milliarden Euro bedeutet, gefährlich nahe an die Pleite zu kommen, muss Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann eine außerordentliche Hauptversammlung anberaumen. Diese findet am 14. Juni in London statt. Finanzvorstand Dimitri Courtelis erklärt den Eigentümern die beschleunigte Kapitalvernichtung mit den Altlasten und den Kosten für die Neuaufstellung zu einer Netzwerk-Airline. Mehr als die Hälfte der Verluste resultiert aus teuer finanzierten Altschulden.

Für das üblicherweise starke Sommerquartal geben Experten Entwarnung: "Den Sommer schaffen sie noch." Angeblich hat Eigentümer Etihad im April zugesagt, Air Berlin noch 18 Monate zu finanzieren. 8400 Mitarbeiter arbeiten für die Fluglinie.

Dass es die Fluglinie aus eigener Kraft wieder in einen Steigflug schafft, gilt in Expertenkreisen als ausgeschlossen. Längerfristig hänge eine Lösung an Lufthansa und Etihad. Die größte deutsche Fluglinie hat wie berichtet 38 Flugzeuge samt Crews für ihre Tochter Eurowings geleast. Etihad sucht für ihre inzwischen wertlose Beteiligung Abnehmer.

