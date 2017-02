Abgabenbetrug: Sechs Milliarden Euro Schaden

WIEN/LINZ. Ausländer sind nicht betrügerischer als Inländer.

Friedrich Schneider Bild: VOLKER WEIHBOLD

Pfusch, Steuerhinterziehung und Sozialbetrug haben im Vorjahr in Österreich 6,25 Milliarden Euro Schaden verursacht. Im Jahr 2014 waren es noch 6,05 Milliarden Euro. Das hat der Ökonom und Schwarzarbeitsexperte Friedrich Schneider von der Linzer Kepler-Uni errechnet.

Demnach stieg die "klassische" Steuerhinterziehung von 1,98 auf 2,09 Milliarden Euro. Der Betrug durch Pfusch-Aktivitäten legte nur gering von 3,02 auf 3,03 Milliarden Euro zu. Der Sozialbetrug richtete 2016 einen Schaden von 1,13 Milliarden Euro an, vor zwei Jahren waren es 1,05 Milliarden Euro gewesen.

Die drei Betrugsdelikte zusammen machten so 6,5 Prozent der gesamten Einnahmen von Steuern und Sozialbeiträgen aus. Obwohl es um eine Summe in Milliardenhöhe gehe, stehe Österreich im internationalen Vergleich bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit 1,6 Prozent "gut da", sagte Schneider. Nur die Schweiz und Luxemburg hätten eine geringere Steuerhinterziehung, Österreich liege auf dem dritten Rang. Am stärksten sei die Hinterziehung in Rumänien mit 5,7 Prozent, gefolgt von Bulgarien mit 5,1 Prozent.

Aus Sicht von Schneider haben Pfusch, Steuerhinterziehung und Sozialbetrug "in vielen Ländern ein derartiges Ausmaß erreicht, sodass ein dringender politischer Handlungsbedarf zur Bekämpfung entsteht".

Mit Mythen aufräumen

Er hat aber keine Anhaltspunkte dafür, dass Ausländer mehr Schaden anrichten als Österreicher. Man könne davon ausgehen, dass beide Gruppen in etwa gleichem Maß betrügen, sagte der Experte. Mit derartigen Mythen wolle er aufräumen.

Selbst bei extremen Annahmen gehe er davon aus, dass der Betrug aufgrund von Pfuschen bei Steuer- und Sozialversicherungsleistungen sowie dem klassischen Sozialbetrug zu rund 80 Prozent durch Österreicher erfolge. Empirisch aussagekräftige Unterlagen für die Annahme besonderer Steigerungen bei Ausländern gebe es nicht, betont Schneider zu seinen Simulationsrechnungen.

