WIEN. Das Förder-Instrument für innovative Firmen, Austria Wirtschaftsservice AWS, will künftig seine Risikopolitik lockern.

"Das ist so ein Wunsch für die kommende Legislaturperiode", sagte AWS-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister am Donnerstag in Wien. Heuer garantiert das AWS für 300 Millionen Euro Kreditvolumen.

Das AWS fördert auch heuer wieder innovative Unternehmensgründungen im ländlichen Raum. Jetzt wird zur Einreichung aufgerufen. Bis 2020 werden 50.000 Neugründungen und 100.000 neue Jobs angepeilt, heuer stehen 1,65 Millionen Euro zur Verfügung, pro Projekt gibt es bis zu 50.000 Euro.

