A1 erhöht ab 1. August Tarife für Festnetzkunden

LINZ/WIEN. Telefonate über das Festnetz kosten künftig bis zu 40 Prozent mehr. Das betrifft 2,3 Millionen Kunden in Österreich. Der Konzern begründet den Preisanstieg mit dem Netzausbau. Auch für einige Mobilfunkkunden ändert sich etwas.

A1-Kunden müssen in Zukunft mehr für das Telefonieren mit dem Festnetz zahlen. Österreichs Marktführer im Bereich Telekommunikation erhöht ab 1. August die Preise für seine Festnetzprodukte: Telefonate kosten dann 9,9 Cent in der Minute. Bisher lagen die Tarife bei 8,9 Cent/Minute an Werktagen von 8 bis 18 Uhr bzw. bei 6,9 Cent/Minute am Abend und am Wochenende.

Die Preiserhöhung betreffe 2,3 Millionen Festnetzkunden, sagt A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm den OÖNachrichten. „Da sind auch alle dabei, die Breitband-Internet haben.“ Als Grund für die Tarifänderung nennt A1 den Netzausbau. Die Datenmenge sei durch die vermehrte Nutzung datenintensiver Dienste wie Video Streaming oder HD-Fernsehen in den vergangenen Jahren gestiegen. Von 2010 bis 2016 hat es laut A1 beim Verbrauch ein Plus von 700 Prozent gegeben. „Deshalb passen wir die Tarife an - wie viele andere das auch tun“, sagt Dandrea-Böhm. A1 investiere jährlich 500 Millionen Euro in den Netzausbau.

Teurer wird es auch für Kunden, die ein A1-Internetprodukt zum Aktionspreis von 19,90 Euro pro Monat angemeldet haben. Sie müssen künftig 22,90 Euro zahlen. Zusätzlich wird das Monatsentgelt der A1-Glasfaserpower und der Mediabox um einen Euro teurer. Die Kosten für die A1-Kombitarife steigen um drei Euro pro Monat.

Mobilfunk: 50 Tariferhöhungen

Änderungen gibt es auch im Mobilfunk. Für „einige ältere Mobilfunkprodukte“ werden die Preise um 2,20 Euro pro Monat angehoben. Dies gilt ab 3. Juli. Mehr als 50 Tarife sind betroffen. A1 zufolge sind das rund sechs Prozent der Mobilfunkkunden.

