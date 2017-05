86-Jähriger ist ältester Firmengründer 2016

WIEN. Österreichs ältester Firmengründer im vergangenen Jahr war bereits 86 Jahre alt. Aber auch sonst gibt es hierzulande zahlreiche rüstige Damen und Herren, die noch nicht ans Aufhören denken.

Firmengründung (Symboldbild) Bild: Wodicka

70 Unternehmer gibt es in Österreich, die über 90 Jahre sind, informierte die Wirtschaftskammer erst kürzlich. Unter den Jungen können es einige kaum erwarten, die Volljährigkeit zu erreichen, um eine Firma zu gründen.

Rund 180 Neugründer im Gewerbe waren im Vorjahr genau 18 Jahre alt, gab der Wirtschaftsauskunftsdienst Bisnode D&B am Montag bekannt.

Mehr Neugründungen

2016 sind die Neugründungen leicht gestiegen. Die beliebteste Rechtsform war die GmbH. Doch auch die Unternehmenspleiten sind im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Nach Branchen waren Firmen im Dienstleistungsbereich, in der Gastronomie sowie im Einzelhandel am häufigsten insolvent, erhob Bisnode D&B. Ein Drittel der Pleiten fiel auf Wien. Dahinter folgten Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark.

Mehr als die Hälfte der betroffenen Unternehmen, die in die Pleite schlitterten, waren nicht protokollierte Einzelunternehmen. Diese Rechtsform ist in Österreich am meisten verbreitet. Am häufigsten scheitern Unternehmen innerhalb der ersten drei Jahre nach Firmengründung.

1 Kommentar (2739) · 15.05.2017 11:42 Uhr von felixh· 15.05.2017 11:42 Uhr Ehemalige Arbeitslose?

