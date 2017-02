68 Millionen Euro Passiva: Innviertler Landmaschinen-Firma wieder pleite

ORT IM INNKREIS. Es ist heuer die bislang größte Pleite Österreichs: Die Innviertler Landmaschinen-Firma FS Agratech (vormals Biso Schrattenecker) ist zum zweiten Mal binnen zwei Jahren insolvent.

Rund 490 Gläubiger und 22 Mitarbeiter sind betroffen, berichten die Gläubigerschutzverbände Creditreform, KSV1870 und AKV. Bei den Gläubigern sind auch 80 ehemalige Dienstnehmer dabei. Mit Passiva von rund 68,5 Millionen Euro ist die Insolvenz von FS Agrartech die bisher größte in Österreich im heurigen Jahr. Die Aktiva liegen bei etwa 1,7 Millionen Euro.

Deutscher Partner abgesprungen

Die Firma mit Sitz in Ort im Innkreis handelt, erzeugt und repariert Landmaschinen. Bekannt ist sie den meisten Leuten unter dem alten Namen Biso Schrattenecker. Die erste Insolvenz gab es im Juli 2015. Man einigte sich auf einen Sanierungsplan. Die ersten beiden Raten zu je fünf Prozent konnte Biso Schrattenecker an die Gläubiger zahlen. Bei der letzten Rate, die am 5. Oktober 2017 fällig werden würde, ist das nicht mehr der Fall.

Als Ursache wird angegeben, dass ein Partner kurzfristig abgesprungen ist. Ein deutsches Unternehmen unterzeichnete demnach eine Absichtserklärung über die künftige Zusammenarbeit im Groß- und Einzelhandel von Landtechnik in Osteuropa. Einen Tag vor der Vertragsunterzeichnung Ende November sei es dann überraschend zur Absage des Deals gekommen, argumentiert FS Agratech. Daraufhin stellte die Hausbank die Unterstützung ein.

