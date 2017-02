25 Jahre Maastricht ist kein Grund zum Feiern

Maastricht-Vertrag sollte aus der Europäischen Gemeinschaft eine Union machen, aber vieles blieb Stückwerk.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war schon 1992 bei der Vertragsunterzeichnung dabei. Bild: APA/AFP/ANP/MARCEL VAN HOORN

Die Griechen sind offenbar derzeit besondere Euro-Fans. Trotz der harten Sparmaßnahmen sprachen sich in einer Umfrage kürzlich 64 Prozent für den Verbleib in der Eurozone aus, 31 Prozent für die Wiedereinführung der alten Währung – eine recht klare Absage an die Drachme.

In Italien wirbt hingegen die Fünf-Sterne-Bewegung des Komikers Beppe Grillo ebenso wie in Frankreich der Front National von Marine Le Pen mit einem Ausstieg aus der Eurozone. Und der Trump-Vertraute und mögliche US-Botschafter bei der EU, Ted Malloch, sagte, er würde "gegen den Euro wetten".

Von zwölf Staaten beschlossen

Die Gemeinschaftswährung ist, 25 Jahre nachdem in der pittoresken, niederländischen Stadt Maastricht der Grundstein für die Währungsunion gelegt wurde, umstritten. Am 7. Februar 1992 wurde der (im Dezember ausverhandelte) "Vertrag über die Europäische Union" mit dem Plan einer Währungsunion – besser bekannt als Maastricht- Vertrag – von den damals zwölf Außen- und Finanzminister unterzeichnet. Er stellte die Weichen für die Europäische Union in ihrer heutigen Form und nicht zuletzt für den Euro.

Laut Vertragstext sollte spätestens zum 1. Jänner 1999 in der EU eine gemeinsame Währung eingeführt werden. Um an der Währungsunion teilnehmen zu können, müssen die Länder bestimmte wirtschaftliche Kriterien – besser bekannt als Maastricht-Kriterien – erfüllen: demnach dürfte die Neuverschuldung höchstens drei Prozent, die Staatsschulden höchstens 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) betragen.

Die anderen Kriterien (Preisniveau-, Zinssatz- und Wechselkursstabilität) müssen die EU-Mitgliedsstaaten nur vor der Euro-Einführung erfüllen. Einige der neuen EU-Staaten aus dem Osten erfüllen sie, wollen derzeit aber gar nicht in die Währungsunion.

25 Jahre später herrscht Ernüchterung. Die Haushaltsregeln für die Eurozone wurden und werden von den meisten Ländern (auch Österreich) nicht eingehalten. Entgegen dem No-Bailout-Prinzip (keine gegenseitige Haftung für Schulden) flossen seit 2010 Hilfskredite, um angeschlagene Euroländer zu stabilisieren. Der Erfolg ist überschaubar, wie das Tauziehen um das Hilfsprogramm für Griechenland zeigt. Das angeschlagene Italien könnte die Krise in der Euro-Zone noch verstärken.

Kritikern gelten die Maastricht-Kriterien nach wie vor als Ursache einer der Austeritätspolitik in Europa. "Es ist hoch an der Zeit für die Europäer, diese Regeln zu überarbeiten", forderte Philippe Lamberts, Co-Vorsitzender der Grünen im EU-Parlament am Montag.

Euro langfristig gefährdet?

Hans-Werner Sinn, der frühere Chef des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung und große Euro-Skeptiker, schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass der Euro auf mittlere bis lange Sicht überlebt, dieser Tage auf " fifty-fifty".

Doch auch der Chefvolkswirt der Deutschen Bundesbank, Jens Ulbrich, hält die Währungsunion für "fragil", weil sie im Spannungsfeld von vergemeinschafteter Geldpolitik und eigenverantwortlicher Fiskalpolitik der Mitgliedstaaten stehe. Der Maastricht-Rahmen habe "existenzielle Probleme", sagte er vergangene Woche bei einem Symposium der Bundesbank in Frankfurt.

Die niederländische Stadt Maastricht und Umgebung werden dennoch den Vertragsabschluss vor 25 Jahren feiern. Zum heutigen Jahrestag kommt der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck und hält eine der letzten europapolitischen Reden seiner Amtszeit.

