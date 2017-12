25 Jahre Europäischer Binnenmarkt: Wachstumsschub und viele Baustellen

WIEN. Das Projekt EU ist noch lange nicht perfekt – Österreich profitiert dennoch jetzt schon.

Freier Waren- und Personenverkehr in der EU: Dieses Prinzip leidet unter der teilweisen Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Bild: APA/BARBARA GINDL

Vor 25 Jahren ist der Europäische Binnenmarkt in Kraft getreten. Der Ökonom Fritz Breuss sieht darin ein "Riesenprojekt, auf das man sich mühsam geeinigt hat". Es sei aber "immer noch unvollständig". Das Prinzip des Binnenmarkts sind die vier Grundfreiheiten – der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital über die Staatsgrenzen in der EU hinweg. Schon im EWG-Vertrag 1957 war der Binnenmarkt verankert. Es dauerte aber bis zum 1. Jänner 1993, bis er politisch umgesetzt wurde.

Grundlage des Binnenmarkts ist die Zollunion, mit der Zölle zwischen den EU-Mitgliedsstaaten abgeschafft und ein gemeinsamer Außenzoll gegenüber Drittstaaten eingeführt wurden. Vor allem die Großindustrie drängte auf mehr als nur die Beseitigung der Zölle. Sie pochte auf die Einführung der Grundfreiheiten und ein Ende der Kontrollen etwa an den Landesgrenzen. "Damit Europa im Wettbewerb mit den USA nicht unter die Räder kommt", sagt Breuss: "Das war ein großer Fortschritt."

Jüngst gab es mit der teilweisen Wiedereinführung von Grenzkontrollen wegen der Migrationswelle und dem Brexit-Votum aber Rückschläge für den Binnenmarkt. Und überhaupt ist er noch lange nicht so ausgebaut, wie es der Maastricht-Vertrag 1992 vorsah. Das liegt besonders an unterschiedlichen nationalstaatlichen und politischen Interessen in der EU.

Konstruktionsfehler beim Euro

Die Bankenunion ist erst im Entstehen, an einer Kapitalmarktunion wird gearbeitet. Ein digitaler und Energie-Binnenmarkt sind angedacht. Bei der Harmonisierung und gegenseitigen Anerkennung von Normen und Produktzulassungen ist man auch nicht ganz fertig. "Wir basteln immer noch am vollkommenen Binnenmarkt", sagt Breuss, Wifo-Projektleiter und emeritierter Professor der WU Wien. Die Dienstleistungsfreiheit ist erst seit 2010 wirksam, und das mit Einschränkungen.

Der Binnenmarkt war die Basis für die 1999 bis 2002 eingeführte Währungsunion. "Diese hat nicht allen gut getan", sagt Breuss. Südliche Länder wie Griechenland waren nicht wettbewerbsfähig genug, weswegen sie in die Schuldenkrise ab 2010 schlitterten.

Generell gibt es den Konstruktionsfehler, dass in der Eurozone eine Geldpolitik für alle betrieben wird, aber jedes Land eine eigene Fiskalpolitik verfolgt. Breuss kritisiert außerdem, dass nicht alle 28 EU- und damit Binnenmarkt-Länder auch den Euro haben. Das führe zu Spannungen, da die anderen neun Staaten gegenüber dem Euro abwerten könnten.

Die USA sind schon seit langem eine kompakte Einheit, was Binnenmarkt, Geld- und Fiskalpolitik betrifft, und daher dynamischer.

Dennoch: Die europäische Integration bringt netto positive wirtschaftliche Effekte.

0,5 Prozentpunkte mehr pro Jahr

Nach Breuss’ Berechnungen haben die Integrationsschritte Ostöffnung, EU-Beitritt, Währungsunion und Osterweiterung Österreich jährlich mindestens 0,5 Prozentpunkte mehr Wirtschaftswachstum gebracht. Tendenziell profitierten Unternehmen mehr als Arbeitnehmer. Berücksichtigt hat er Faktoren wie Handel, Wettbewerb (sinkende Preise, steigende Kaufkraft), Investitionen, Nettozahlungen an die EU und Migration.

Miterlebt hat die Entwicklung Karl Hannl, Gründer und langjähriger Chef der Linzer Spedition Hannl + Hofstetter. Als Österreich 1995 der EU beitrat, brach für die Spediteure viel Geschäft weg – die Abwicklung der Verzollung in Ländern wie Deutschland. "Das war anfangs dramatisch", sagt Hannl, der heute als Berater tätig ist: "Aber die Globalisierung hat in den Jahren danach auch wieder neues Geschäft gebracht." Weil heimische Firmen im EU-Ausland, besonders in Asien, tätig wurden.

Auch Hannl sieht noch Baustellen im Binnenmarkt, so etwa unterschiedliche Auslegungen in der Zollabwicklung und das Problem des Umsatzsteuerbetrugs.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar gegenstrom (14461) 29.12.2017 05:42 Uhr Es hätte schon längst gekracht im Gebälk wenn die EZB das unbeschränkte Gelddrucken eingestellt hätte - da wären schon einige Länder pleite.



Wie lange es gut gehen kann, dass in einigen Ländern die Jugendarbeitslosigkeit trotz Hochkonjunktur bei 50 % liegt und manche Staaten massive Exportüberschüsse, andere aber nicht mithalten können, wird sich weisen.



Es gibt immer noch zu viel eigenbrötlerisches Staatsdenken und das EU-Parlament ist ohne Entscheidungskompetenz - und ein Zusammenwachsen geht eher in die andere Richtung - jeder ist sich der Nächste und Egoismus hat über Solidarität die Oberhand gewonnen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema