2030: Mehr als eine Million E-Fahrzeuge in Österreich

WIEN. Bei selbstfahrenden Autos regiert bei Experten in Europa Vorsicht

Der Zuwachs an E-Fahrzeugen lässt die Anforderungen an das Stromnetz steigen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wie werden wir uns 2030 fortbewegen? Dieser Frage gehen 3000 nationale und ausländische Experten bei der Verkehrsforschungskonferenz in Wien von 16. bis 19. April nach. Organisatoren der Konferenz sind die Europäische Kommission, das Infrastrukturministerium, das Austrian Institute of Technology und die Agentur AustriaTech. Erste Antworten auf die Frage nach der Mobilität der Zukunft gab es gestern, Donnerstag, bei einem Pressegespräch in Wien.

"An der E-Mobilität führt kein Weg vorbei", sagt Andreas Dorda, im Verkehrsministerium für das Thema Fahrzeugtechnologien zuständig. Er stützt sich auf eine Studie des Umweltbundesamts. Demnach werde es in Österreich 2030 zwischen 900.000 und 1,6 Millionen E-Fahrzeuge (und Hybrid-Modelle) geben.

Hybrid-Modelle würden eingerechnet, weil sie "schon relativ sauber" seien und weniger schädliche Abgase produzierten. Bei der E-Mobilität gebe es sowohl bei der Brennstoffzelle als auch bei der Batterie Fortschritte. Trotzdem bringt der Zuwachs an E-Fahrzeugen ein Problem mit sich: Die Anforderungen an das Stromnetz steigen. Abhilfe sollen so genannte "Smart grids" schaffen, also intelligente Stromnetze, die den Stromfluss steuern und regeln. Viele Unternehmen forschen bereits daran.

Den in der aktuellen Debatte teils heftig in der Kritik stehenden Verbrennungsmotor will Dorda noch nicht abschreiben. "Benzin und Diesel werden in den nächsten Jahren noch dominieren. Wir sind aber in einer Übergangsphase zu alternativen Antrieben", sagt Dorda im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Aus gegebenem Anlass standen bei dem Pressegespräch auch selbstfahrende Fahrzeuge zur Diskussion. Wie berichtet, passierte diese Woche der erste tödliche Unfall mit einem selbstfahrenden Auto. Eine Fußgängerin war in den USA von einem Auto des Fahrdienstvermittlers Uber erfasst worden und erlag daraufhin ihren Verletzungen.

"Unfall wirft Branche zurück"

"Dieser Unfall wirft die Branche zurück", räumt Dorda ein. Bernd Datler vom Autobahnbetreiber Asfinag sagt, Europa sei bei der Umsetzung automatisierten Fahrens "vielleicht nicht so schnell, aber wesentlich sicherer". Dorda formuliert es so: "Die Kollegen in Amerika gehen forscher an die Dinge heran."

Martin Russ, Geschäftsführer von AustriaTech, das sich mit der Mobilität der Zukunft befasst, hält fest, dass autonome Systeme "viel, aber auch zu wenig können". Vielen Anwendern werde mulmig, wenn sie mit vollautomatischen Systemen konfrontiert sind. Hier müsse man Vertrauen aufbauen, so Russ. (rom)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema