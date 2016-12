20.000 Quadratmeter Boden werden in Oberösterreich verbaut – pro Tag

LINZ. Zum internationalen Tag des Bodenschutzes geht es nicht nur um Bewusstseinsbildung, sondern um Taten.

Bild: OON

Im Land Oberösterreich soll dem Schutz der Böden mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, sagt Umwelt-Landesrat Rudi Anschober: „Pro Tag werden mehr als 20.000 Quadratmeter verbaut. Allen muss klar sein, dass das kein endloser Trend sein kann. Es ist höchste Zeit, jetzt von der Bewusstseinsbildung zu Taten überzugehen.“

Das erklärte der Politiker der Grünen zum internationalen Tag des Bodens am 5. Dezember. Vom Landtag wurde diese Woche der „Fachbeirat für Bodenschutz“ beauftragt, Maßnahmen zu erarbeiten, wie bei großen Bauprojekten, etwa Straßen, mit Experten Ausgleichsmaßnahmen innerhalb der Projekte und der Schutz von Humus erreicht werden könnten. Zum Tag des Bodens trete das Land Oberösterreich auch der europäischen Bürgerinitiative „People4Soil“ bei. Es hat eine Petition gestartet, um eine Rechtsgrundlage zum Bodenschutz zu schaffen: gegen Erosion, Versiegelung, Verlust an organischer Substanz und Verseuchung. In Österreich braucht es 13.500 Unterstützer, in der gesamten EU eine Million aus mindestens sieben Mitgliedsländern.

Die Bewusstseinsbildung sei in Oberösterreich auf gutem Weg mit dem „Bodenbündnis OÖ“. 57 Partner sind darin aktiv, vor allem Gemeinden und Unternehmen. Aktiv seien auch größere Gemeinden wie Haslach, Regau oder Asten, um ihrer schrumpfenden Bodenreserven zu schützen. „Die Gemeindevertreter erkennen, dass sie sich mit ausufernder Verbauung langfristig eine Menge Kosten aufhalsen, etwa für Kindertransporte oder Essen auf Rädern“, sagt Gerlinde Larndorfer-Armbruster vom Bodenbündnis. Dieses hat eine Broschüre aufgelegt, was bei Bauvorhaben konkret zum Bodenschutz beigetragen werden kann: Bodenverdichtung verhindern, Humus schützen, Rasenwege statt Asphalt oder Stein. Bodenschutzkarten bieten spezifische Information.

Kommentare anzeigen »

2 Kommentare (1254) · 02.12.2016 15:18 Uhr von il-capone· 02.12.2016 15:18 Uhr Das Krebsgeschwür züchtet sich ihre Schäden selbst. Die Starkregen-ereignisse sind natürlich nie u. nimmer vorhersehbar.

Erst recht nicht, wenn diese Warnungen von den Klimaforscher o. gar von einem Grünen präsentiert werden.



Diese Stupiden erinnern mich an jene Schönwetterurlauber, die allen Ernstes glauben, dass man an der Adria durchgehend Sonne erwarten kann



Und es wird mich nicht wundern, wenn man 'plötzlich' draufkommt, wie Grundwasserbildung auf zersiedelten Flächen (nicht) erfolgt.



Vollkasko-Mentalität als Grundwerte einer Ellbogen-GsmbHirn ... Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) (48) · 02.12.2016 15:07 Uhr von elhell· 02.12.2016 15:07 Uhr Kein Wunder, dass jedes Jahr die Schäden durch Überschwemmung steigen. Abgesehen davon, dass Wetterereignisse immer extremer werden - wo soll das Wasser denn hin, wenn landwirtschaftliche Böden durch immer schwerere Maschinen verdichtet werden oder jeder nutzbare Quadratzentimeter verbaut und asphaltiert wird? Gegenüber den Schäden sind Mehrkosten für Kindertransporte, glaube ich, das kleinste Problem. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 8 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema