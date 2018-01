20.000-Euro-TV und Auto der Zukunft

LAS VEGAS. Mit diesen Höhepunkten wartet die Consumer Electronics Show in Las Vegas heuer auf.

Digitale Assistenten nehmen stärker Einzug in den Alltag. Bild: APA

Die Consumer Electronics Show (CES) läutet seit 1967 das Technikjahr ein. In der US-amerikanischen Glücksspielmetropole Las Vegas geben sich die bekanntesten Unternehmen der Branche ein Stelldichein und präsentieren Fans der Unterhaltungselektronik ihre neuen Produkte – von selbstfahrenden Autos über Riesen-Fernseher bis zu intelligenten Kleiderschränken. Diese fünf Trends erwarten heuer die Besucher der Messe, die morgen, Dienstag, offiziell beginnt:

1. Fernseher: Vor 20 Jahren gab der HD-Fernseher sein Debüt auf der CES. Heuer will das südkoreanische Unternehmen LG neue Maßstäbe setzen. Der bisher größte Fernseher aus organischen Leuchtdioden (OLED) soll in Las Vegas präsentiert werden. Das Gerät hat nicht nur eine Bilddiagonale von 88 Zoll (mehr als 2,2 Meter), sondern verfügt auch über eine 8K-Auflösung. Inhalte mit bis zu 33 Millionen Pixeln (Bildpunkten) können damit gezeigt werden. Das entspricht der 16-fachen Pixelzahl von Full-HD. Möchte man den Fernseher in seinem Wohnzimmer stehen haben, muss man dafür allerdings tief in die Tasche greifen: Gerüchten zufolge kostet er knapp 20.000 Euro.

2. Smartphones: Handys stehen auf der CES zwar nicht so im Mittelpunkt wie auf der IFA in Berlin oder dem Mobile World Congress in Barcelona, aber auch heuer stellen einige Hersteller neue Geräte vor. Das übergeordnete Thema aller Smartphone-Produzenten ist der neue Mobilfunk-Standard 5G. Die Chinesen von Huawei haben das Smartphone Mate 10 Pro sowie das MediaPad M5 im Gepäck. Die Südkoreaner von Samsung sollen das Galaxy A8 (Plus) vorstellen. Es hat ein OLED-Display, eine Dual-Frontkamera und einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Durch Abwesenheit glänzen wird Apple. Das US-amerikanische Unternehmen verzichtet traditionell auf Auftritte bei der CES. iPhones und Macs stellt der Konzern aus Cupertino lieber auf eigenen Events vor.

3. Mobilität: Die Digitalisierung hält auch im Automobilbereich immer stärker Einzug. Sowohl Autohersteller als auch -zulieferer haben das erkannt. Hyundai aus Südkorea wartet in Las Vegas mit dem "Auto der Zukunft" auf. Es fährt ohne Fahrer und ist mit einem virtuellen Assistenten ausgestattet. Biometrische Sensoren messen die Vitalwerte des Fahrers. Generell werden neue Sicherheitssysteme in Autos erwartet, die durch künstliche Intelligenz gestützt sind. Zudem soll es billigere Sensoren zur Licht- und Abstandsmessung sowie smarte Ladestationen geben.

4. Smart Home: Wer sein Zuhause intelligenter gestalten möchte, kann dafür schon jetzt auf einige Errungenschaften zurückgreifen, wie etwa smarte Türklingeln oder vernetzte Kochgeräte. Bei der CES 2018 ist eine Vielzahl technischer Geräte zu erwarten, die Amazons Sprachsteuerung Alexa oder Googles Assistant bereits eingebaut haben. LG soll die dritte Generation seines Kleiderschrank Stylers präsentieren. Dieser funktioniert mit einem Dampfreinigungs- und Pflegesystem und entfernt Falten aus Hemden und Hosen, verspricht LG. Angeblich wird in Südkorea alle vier Minuten ein Styler verkauft.

5. Virtuelle Realität: Virtual-Reality-Brillen sind bereits seit einigen Jahren auf der CES ein Verkaufsschlager. Firmen wie Google, Facebook, Samsung, Sony oder HTC bringen in diesem Bereich jedes Jahr neue, verbesserte Produkte auf den Markt. Das ist vor allem für Computer- und Videospieler interessant. (rom)

