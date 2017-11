16 Millionen Euro: voestalpine baut Platinenwerk aus

LINZ. Der Stahlkonzern voestalpine investiert 16 Millionen Euro in den Ausbau des zweiten Platinenwerks in Linz. 50 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Das teilte das Unternehmen gestern, Montag, in einer Aussendung mit.

Das zweite Platinenwerk ist seit Herbst des Vorjahres in Betrieb. Es werden lasergeschweißte Platinen (Stahlplatten) für die Autoindustrie hergestellt. Diese werden unter anderem in Autotüren eingebaut, damit Autofahrer bei einem Unfall möglichst gut geschützt sind.

Laut voestalpine handelt es sich in Linz um den weltweit größten derartigen Produktionsstandort. 290 Mitarbeiter produzieren derzeit in beiden Werken rund 20 Millionen Platinen pro Jahr.

Zwei neue Laserschweißanlagen

Im zweiten Werk werde es auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern neue Produktions- und Lagerhallen sowie einen neuen Versandbereich geben. Herzstück sind zwei Laserschweißanlagen. Die erste wird im Herbst 2018 die Produktion aufnehmen, die zweite Linie folgt 2019.

Durch den Ausbau soll der Umsatz im Platinenbereich in den kommenden Jahren von aktuell rund 150 auf 200 Millionen Euro jährlich steigen. Internationalen Studien zufolge dürfte sich der globale Markt für Leichtbaukomponenten bis zum Jahr 2025 gegenüber heute auf rund 100 Milliarden Euro verfünffachen. "Die positiven Entwicklungen am Leichtbausektor erfordern auch entsprechend moderne Produktionsstätten", wird Chef Wolfgang Eder zitiert.

Peter Schwab, Leiter der Metal Forming Division: "Wir wachsen deutlich stärker als der Markt." Die Metal Forming Division setzte im Vorjahr 2,4 Milliarden Euro um. Das operative Ergebnis (Ebitda) betrug 317 Millionen Euro. Die Division hat 11.000 Beschäftigte.

