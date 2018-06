Zwölfjähriger durchquerte Ärmelkanal in Rekordzeit

Trotz Seekrankheit hat der zwölfjährige Tom Goron in nur 14 Stunden und 20 Minuten den Ärmelkanal durchquert.

Erst zwölf Jahre alt und Weltrekordhalter: Tom Goron. Bild: AFP PHOTO / CHARLY TRIBALLEAU

Der junge Franzose legte die 60 Seemeilen auf der Kinderjolle Optimist in Rekordzeit zurück. Den bisherigen Rekord hielt eine 15-jährige Skipperin aus Frankreich mit 14 Stunden und 56 Minuten, den sie 2016 aufgestellt hatte.

Goron war am Mittwochfrüh um 7.00 Uhr von der Isle of Wight vor der südenglischen Küste gestartet und legte spät Abends im französischen Cherbourg an. "Ich bin stolz auf ihn", erklärte seine Mutter Sophie. "Er ist dickköpfig, ehrgeizig und hartnäckig." Der Vater begleitete seinen Sohn auf einem größeren Segelboot. Nach Angaben der Familie segelte Tom zum ersten Mal mit zwei Jahren.



