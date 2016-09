Zwei ehemalige Nonnen heiraten in Italien

TURIN. Zwei ehemalige Nonnen, die den Franziskaner-Orden verlassen haben, werden am Donnerstag in Pinerolo bei Turin getraut. "Gott will, dass die Menschen glücklich sind", sind die beiden überzeugt.

Die 44-jährige Federica und die gleichaltrige Isabel haben sich vor drei Jahren im Rahmen einer pastoralen Reise kennengelernt und wollen jetzt auf Basis eines neuen Gesetzes ihre Lebenspartnerschaft besiegeln.

Vorurteile fürchtet das Paar nicht. "Gott will, dass die Menschen glücklich sind", wurden die Frauen von der in Turin erscheinenden Tageszeitung "La Stampa" zitiert. Ihr Ziel sei es, sich weiterhin im sozialen Bereich zu engagieren. Der standesamtlichen "Trauung" soll eine kirchliche Zeremonie folgen. Diese wird von einem ehemaligen Priester geleitet, der vom Papst exkommuniziert wurde, weil er homosexuellen Paaren den kirchlichen Segen gab.

Immer mehr Paare machen in Italien von dem Gesetz zur Anerkennung homosexueller Partnerschaften Gebrauch, das Ende Juli in Kraft getreten ist. Um die Regelung war im katholisch geprägten Italien jahrelang gerungen worden. Italien war das letzte westeuropäische Land, in dem homosexuelle Partnerschaften bis vor kurzem keine rechtliche Grundlage hatten. Auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hatte dies kritisiert.

1 Kommentar (9391) · 28.09.2016 13:31 Uhr von observer· 28.09.2016 13:31 Uhr Bald wird es auch r.k. Priester geben, die den Bund fürs Leben schliessen, wodurch sich dann die bange Frage erübrigt, ob auch r.k. Priester heiraten dürfen. Warum denn auch nicht, wenn síe sich mögen. Einen Bischof hat es auch schon gegeben, der so eine Ehe eingegangen ist - den haben sie aber sofort rausgeschmissen. Wodurch sich bei solchen Fälleb ein Problem ergibt, wenn so jemand weiter bischöfe weiht -das zwar unerlaubt, aber gültig. Und dann kann eine Kettenreaktion bis zu einem ordentlichen Schisma eintreten. Die Exkommunikation kann solchen ja relativ wurst sein, die trifft sie ja sowieso schon vorher. Antwort schreiben

