Zwei Österreicher bei Lawinenunglück gestorben

SULDEN. Ein Lawinenabgang auf der Königsspitze im Südtiroler Ortlergebiet hat am Donnerstag zwei Todesopfer gefordert.

Der dritte Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Trient geflogen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein Lawinenabgang auf der Königsspitze im Südtiroler Ortlergebiet hat am Donnerstag zwei Todesopfer gefordert. Ein Frau, die ebenfalls von den Schneemassen erfasst worden war, wurde laut Landesnotrufzentrale schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber nach Trient geflogen. Alle drei Personen seien Österreicher, vermutlich Tiroler, teilte ein Bergretter der APA mit.

Die Rettungskräfte hätten noch an Ort und Stelle versucht, die Frau wiederzubeleben. Sie sei schließlich unter Reanimation abtransportiert worden, so der Bergretter. Die Schwerverletzte wurde laut Landesnotrufzentrale in die kardiochirurgische Intensivstation des Krankenhauses Santa Chiara eingeliefert. Die Lawine war laut Angaben der Landesnotrufzentrale von der Suldenspitze aus beobachtet worden.

"Die drei Skitourengeher sind über den Normalweg aufgestiegen", berichtet der Bergretter. Auf dem sehr steilen und mit Schnee eingeblasenen Hang dürfte sich dann ein Schneebrett gelöst haben, das alle drei Wintersportler mitriss. Im Einsatz standen die Bergrettung, die Feuerwehr, Carabinieri sowie die Rettungshubschrauber Pelikan 1 und Aiut Alpin Dolomites.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema