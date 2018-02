Zwei Lamas nach Ausbruch aus Koppel in Bayern erschossen

ANSBACH. Nachdem mehrere Versuche scheiterten, zwei aus einer Koppel ausgebrochene Lamas einzufangen, wurden die Tiere zum Abschuss freigegeben.

Zwei Lamas sind aus einer Koppel bei Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) in Bayern ausgebrochen. Mehrere Versuche, die Tiere einzufangen, schlugen fehl, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit der Zeit wurden die Lamas zunehmend aggressiv und gingen zudem in Richtung einer nur wenige Hundert Meter entfernten Straße.

Um eine Gefahr für Fußgänger und den Verkehr auf der angrenzenden Straße auszuschließen, erlaubte das Landratsamt die Tiere zu töten. Ein Jäger erschoss die beiden Lamas am Donnerstag.

