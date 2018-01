Zuckerbrot und Peitsche in Saudi-Arabien

RIAD. Frauen dürfen erstmals Fußballspiele besuchen – die politische Meinungsfreiheit wird dagegen weiter eingeschränkt.

Frau hinter dem Steuer. Das wird in Saudi-Arabien ab Juni erlaubt sein. Bild: Reuters

Dieser Freitag wird ein besonderer Tag in der Geschichte Saudi-Arabiens: Erstmals dürfen Frauen, vorausgesetzt sie sind ausreichend verhüllt und in Begleitung ihrer Familie, ein Fußballspiel besuchen. Neben dem Match des Tabellenzweiten Al Ahli aus Dschidda gegen die Mannschaft von Al-Batin wurden zwei weitere Begegnungen für weibliche Zuschauer freigegeben. Angeschoben wurde die "kleine Revolution" von Kronprinz Mohammed bin Salman (31), alias "MBS", der schon 2017 die für Juni geplante Aufhebung des Frauen-Fahrverbotes verfügt hatte. Auch das Kinoverbot wurde aufgehoben.

35 Jahre nach ihrer Schließung sollen die ersten kommerziellen Lichtspielhäuser im März geöffnet werden. Sogar ein Popkonzert wurde in Riad schon veranstaltet. Allerdings trat die libanesische Sängerin vor ausschließlich weiblichem Publikum auf. "MBS" will sein ultrakonservatives Land radikal verändern, "extremistische Ideen heute und sofort zerstören."

Dabei bestimmt der forsche Königssohn freilich selbst, was "extremistisch" ist und was nicht. Kritik an seinen Visionen ist tabu. Wer den Rahmen des von ihm Erlaubten sprengt und von der offiziellen Linie abweichende Ansichten öffentlich vertritt, wird verhaftet.

"MBS" schaltet Rivalen aus

Seit 10. November 2017 befindet sich der Vater des Multimilliardärs Al Walid bin Talal im Hungerstreik – aus Protest gegen die Verhaftung seines Sohnes. Dem Prinzen und fast 200 weiteren Superreichen wird Korruption und Selbstbereicherung vorgeworfen, was maximal die halbe Wahrheit ist. Tatsächlich will "MBS" etwaige politische Rivalen ausschalten und seine Macht weiter konsolidieren.

Als vergangene Woche in Riad elf Prinzen gegen die Aufhebung der massiven Subventionen für Strom und Wasser protestierten, wurden sie festgenommen. Offenbar sollte ein abschreckendes Exempel statuiert werden, da die von der Regierung angeordneten Sparmaßnahmen, darunter die Einführung einer Mehrwertsteuer und die Erhöhung des Benzinpreises um 80 Prozent, auch bei der breiten Masse auf Kritik stoßen. Aus Furcht vor weiteren Protesten ordnete König Salman daher monatliche Sonderzahlungen für Staatsangestellte und Armeeangehörige an. Sie sollen ein Jahr lang eine monatliche Sonderzahlung von umgerechnet 220 Euro erhalten.

Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" (HRW) warf unterdessen den Behörden vor, den populären Geistlichen und Regimekritiker Salman al-Auda seit vier Monaten ohne Anklage inhaftiert zu haben. Die Reformen in dem Königreich, betonte HRW, seien letztlich zum Scheitern verurteilt, wenn das Justizsystem den Rechtsstaat durch willkürliche Festnahmen missachte.

