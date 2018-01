Zoo tötete neun gesunde Löwenjunge

In dem Zoo war ich schon.

Der ist fantastisch!!!!

Sogar einen See mit Seehunden die Kunststücke machen haben sie da.



Unverkäufliche Tiere werden in jedem Zoo getötet.

Was sonst?



Beim Zotter haben sie einen "Essbaren Zoo".

Da kann man zuerst die ganzen Tiere ansehen umd sich dann Teile davon kaufen.