Zahlen für Einwegsackerl löst Proteste in Italien aus

Wegen der Plastiksackerl wird so viel gelogen, wie sonst selten. Im Prinzip gibt es 2 Arten. Die, die für Obst, Gemüse etc. verwendet werden und sehr dünn undd nur einmal verwendbar sind und die die Tragetaschen sind und auch öfters verwendet werden können, man muss ja nicht gerade mit dem Sackerl von einer Kette wieder in die gleiche gehen, damit man nicht Probleme kriegt. Aber man kann durchaus diese Tragetaschen oft verwenden und sie schlussendlich noch als Müllsackerl verwenden. Beide Varianten sind sehr praktisch und die Entsorgung ist dort unproblematisch, wo sie in Verbrennungsanlagen landen. Da ersetzen sie auch einen Teil des notwendigen Brennstoffes, der dem Müll zugesetzt werden muss, weil er sonst nicht verbrennt. Unter diesen Umständen ist die Ökobilanz besser, als die von Papiersackerln. Anders ist es in Gebieten - speziell in Entwicklungsländern, wo diese Sackerl irgendwo in der Natur landen oder deponiert bzw. in Flüsse geschmissen werden - gilt für jeden Plastikmüll.