"Yabba, dabba, doo": Sultan von Malaysia bekam Flintstones-Auto

KUALA LUMPUR. "Fred Feuersteins" barfußbetriebenes Steinzeit-Vehikel aus dem berühmten Comic "The Flintstones" gehört künftig zum Fuhrpark von Sultan Ibrahim Sultan Iskandar von Johor auf Malaysia.

Der Sultan erhielt das Flintstones-Auto zum Geburtstag. Bild: HANDOUT (Reuters)

Der motorisierte Nachbau des Gefährts wurde dem steinreichen Herrscher vom Kronprinz aus dem Bundesstaat Pahang diese Woche zum Geburtstag geschenkt.

Die "Familie Feuerstein", wie der Comic-Klassiker auf Deutsch heißt, ist dem Vernehmen nach einer der Lieblings-Cartoons des Sultans. Das Steinzeit-Mobil, das Comic-Clanchef Fred Feuerstein per pedes antreibt, rollt im Original mühelos auf Steinwalzen - der Nachbau kommt natürlich auf Reifen mit Steinoptik daher. Es soll standesgemäß in einem Haus des Sultans in der Küstenstadt Mersing Platz finden - das natürlich dem "Feuerstein"-Haus aus dem Comic aus den 1960er-Jahren nachempfunden ist. Auf der Seite des Sultans beim Sozialnetzwerk Facebook hieß es dazu am Montag in Feuerstein-Manier freudig: "Yabba, dabba, doo".

