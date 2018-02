Wirbelsturm "Gita" erreichte Tonga - erste Schäden gemeldet

Das Auge des Sturms der zweithöchsten Kategorie vier traf die Hauptinsel Tongatapu um Mitternacht (Ortszeit) am Montag, wie das US-Taifun-Warnzentrum (JTCW) meldete. Es könnte der stärkste Sturm in der Geschichte des Landes sein, sagte der Polizeichef des Inselstaats.

Meteorologen warnen, dass der Sturm am frühen Dienstag weiter an Stärke zulegen könnte. Nach ersten Berichten von Mitarbeitern des Roten Kreuzes wurden auf Tongatapu mehrere Häuser zerstört, meldete Radio New Zealand. Das volle Ausmaß der Schäden wird allerdings erst bei Tagesanbruch sichtbar sein. Auf Twitter teilten Bewohner Bilder von Überschwemmungen und Starkregen.

You can literally hear the wind looming over! It’s only 8PM, expecting to be stronger in about 4 hours! #Tonga #TCGita #GITA #CycloneGita ???? pic.twitter.com/AttWzBYE8E