Wirbel um Flüchtlings-Doku: "Meine Kinder haben ab sofort KiKA-Verbot!"

ERFURT. Eine heftige Diskussion hat eine Ausstrahlung des Kindersenders "KiKA" verursacht. In der Sendung ging es um die Liebesbeziehung zwischen einer 16-jährigen Deutschen und einem 19-jährigen Syrer.

Malvina und Diaa haben sich vor zwei Jahren ineinander verliebt. Bild: Screenshot hr/Kika von ARD und ZDF

"Was soll diese Doku meinen Kindern sagen?", schreibt eine empörte Mutter auf Twitter. "Meine Kinder haben ab sofort KiKA-Verbot!", kommentiert ein weiterer Elternteil unter einer Stellungnahme des Senders.

Da die Sendung einen derartigen Wirbel in Sozialen Medien ausgelöst hat, versuchte KiKA am Dienstag, aufgebrachte Eltern mit einem Schreiben zu beruhigen: "Der Einblick in den religiösen Hintergrund von Kindern anderer Hautfarbe, Herkunft und Religion ist wichtig für das gegenseitige Verständnis."

Aber alles von vorne: "Malvina, Diaa und die Liebe" ist Teil einer Dokumentationsreihe, die jährlich ein gesellschaftlich wichtiges Thema kinderfreundlich aufbereitet. Am 26. November flimmerten auf den Bildschirmen vieler Familien die 16-jährige Malvina und ihr Freund Diaa. Sie erzählten sehr offen über die Herausforderungen durch ihre verschiedenen Kulturen. Ein Satz, der die Wogen hochgehen ließ, lautete etwa: „Er sagte, dass Schweinefleisch nicht so gut wäre. Ich habe dann auch aufgehört, Schweinefleisch zu essen." Auch, dass die 16-Jährige ihrem Freund zuliebe keine kurzen Sachen mehr anziehe, schockiert viele Nutzer sozialer Medien. "Mir tun alle Mädels leid die in solche Situationen kommen und durch die rosarote Brille nicht die mögliche Gefahr erkennen in die sie sich begeben", schreibt "Tim".

Aufregung um falsche Altersangabe

Das Alter des jungen syrischen Flüchtlings wurde nicht konkret erwähnt. Diaa sollte etwa gleich alt wie Malvina sein. Später hieß es, er sei 17 Jahre alt, am Montag besserte der Kindersender Diaas Alter gar auf 19 Jahre um. Das fiel auch dem Bild-Chef Julian Reichelt auf. Mit seinem Tweet brachte er die Diskussion erst richtig ins Rollen.

Huch, plötzlich ist Diaa aus Syrien volljährig. Das ging aber fix. „Aktualisierung“ heißt diese Blitzalterung bei Kika. Können @ARD_Presse oder @ZDF das mal erklären? pic.twitter.com/4gFF1O8KJ8 — Julian Reichelt (@jreichelt) 8. Januar 2018

Der Sender rechtfertigte sich für die wechselnden Altersangaben. Diaa sei zum Zeitpunkt des Drehs 19 Jahre alt gewesen, als er und Malvina sich kennengelernt haben, sei er 17 gewesen. "Dass dieses Alter dann in den Bildunterschriften auftauchte, ist irreführend, wir haben das mittlerweile korrigiert", heißt es.

Die Sichtweisen, die das junge Paar in der 25-minütigen Sendung vertritt, sehen die Kritiker als negative Beeinflussung. Der AfD-Politiker Dirk Spaniel ist der Meinung, KiKA "predigt Toleranz, befördert die Unterwerfung und verharmlost Islam".

KiKA verfolge mit der Sendung das Ziel, "Kindern ein Bewusstsein für komplexe Themen zu eröffnen und ihnen ein Rüstzeug für kritisches, eigenverantwortliches Handeln in die Hand zu geben".

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema