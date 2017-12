"Wir dachten alle, dass wir jetzt sterben"

DORTMUND. In Dortmund begann gestern der Prozess gegen Sergej W., der einen Anschlag auf den BVB-Bus verübt haben soll.

Im BVB-Mannschaftsbus war Abwehrspieler Marc Bartra verletzt worden. Bild: (DPA)

Nach dem am 11. April verübten Anschlag auf den Mannschaftsbus des deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund (BVB) muss sich ein 28 Jahre alter Mann seit gestern vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 28-fachen Mordversuch und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor. Der mutmaßliche Täter soll viel Geld auf einen fallenden Aktienkurs des Fußballvereins gewettet haben.

Heimtückisch, aus Habgier und mit gemeingefährlichen Mitteln habe der Elektrotechniker gehandelt, meint die Anklage. Sergej W. hat die Vorwürfe bestritten. Der Elektrotechniker, der 2003 seine russische Heimat verließ, hat inzwischen einen deutschen Pass.

Die Ermittler sind davon überzeugt, dass er drei selbst gebaute Sprengsätze in einer Hecke beim Mannschaftshotel des BVB in Dortmund deponiert hat. Als das Team für die Fahrt zum Stadion eingestiegen war und der Bus sich langsam in Bewegung setzte, soll er die Bomben mithilfe von Fernzündern zur Explosion gebracht haben. Metallsplitter flogen durch die Luft. Viele drangen in den Bus ein und verletzten Abwehrspieler Marc Bartra, der mit gebrochenem Arm ins Spital gebracht werden musste.

Wette auf fallenden Aktienkurs

"Wir dachten alle, dass wir jetzt sterben": Mit diesen Worten schilderte der damalige BVB-Spieler Mikel Merino die bangen Minuten im Bus. Das Champions-League-Spiel gegen den französischen Vertreter AS Monaco wurde auf den nächsten Abend verschoben.

Der BVB ist der einzige Fußballverein in Deutschland, dessen Aktien an der Börse gehandelt werden. Laut Anklage kaufte W. in der Woche vor dem Anschlag für 43.000 Euro Optionsscheine und Kontrakte – und schloss mit diesen eine Wette auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie ab. Wäre der Kurs tatsächlich auf einen Euro abgerutscht, hätte Sergej W. mehr als 500.000 Euro Gewinn gemacht.

Zehn Tage nach der Tat wurde W. festgenommen, nachdem die auffälligen Finanzgeschäfte durchleuchtet worden waren.

Am Tattag soll der 28-Jährige ein Zimmer im Mannschaftshotel "L’Arrivee" bewohnt haben. Der Prozess soll bis 28. März dauern.

Bad Ischler gab Hinweis

Rudolf Sch. aus Bad Ischl ist Börsenexperte und BVB-Fan. Nach dem Anschlag brachte er die Ermittler auf die entscheidende Spur. Am 11. April bemerkte der 47-jährige ehemalige Bankangestellte eine ungewöhnliche Börsentransaktion. Ein Unbekannter hatte im großen Stil auf einen Absturz des Aktienkurses des börsennotierten Fußballklubs gewettet.

Sch. postete in einem Internetforum seinen Verdacht, informierte Behörden, den BVB-Anwalt und Medien. Mit Erfolg. Die E-Mail an den BVB ist bei den Ermittlern gelandet. Nach einer Woche konnten sie den Bombenleger schnappen.

