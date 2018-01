Wildschweine randalierten in Einkaufsmarkt

KARLSRUHE. Zwei Wildschweine haben in einem Einkaufsmarkt in Östringen bei Karlsruhe randaliert.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, demolierten die Tiere Auslagen und Waren und richteten einen Schaden in zunächst unbekannter Höhe an.

Wie viele Kunden zur Zeit des Vorfalls in dem Geschäft waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Verletzt wurde niemand. Kurz vor dem überraschenden Auftauchen der beiden Tiere hatte sich sogar eine ganze Wildschweinrotte auf dem Parkplatz des Supermarktes getummelt.

