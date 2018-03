Wildschwein besuchte Krankenhaus

AALEN. Einen Besuch im Krankenhaus hat ein Wildschwein in Baden-Württemberg nicht überlebt.

Tierischer Besuch. Bild: Colourbox

Das Tier spazierte am späten Dienstagnachmittag durch den Haupteingang in eine Klinik in Aalen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei zeigte es demnach keine Scheu vor den Menschen und blieb auch von lauten Rufen unbeeindruckt.

Weil das Wildschwein nicht wieder in den Wald zurückkehren wollte und laut Polizei deshalb eine Gefahr darstellte, wurde es getötet. Dies geschah demnach im Einvernehmen mit dem örtlichen Jagdpächter.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar dobisam (85) 14.03.2018 12:08 Uhr Das arme Tier wollte doch nur seine Schweinegrippe behandeln lassen!!

Spaß beiseite, wenn man das Gebiss eines erwachsenen Wildschweines ansieht, kann man sich vorstellen was es damit anrichten kann. In der Waidsprache bezeichnet man sie beim Keiler nicht umsonst als "Waffen". Und solche Vorfälle zeigen, dass das Zusammenleben von Mensch und Wildtier doch nicht so beschaulich und selbstregulierend ist, wie uns manche erzählen wollen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema