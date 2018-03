Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt

WIEN. Das internationale Beratungsunternehmen Mercer hat die österreichische Bundeshauptstadt aus 231 Städten weltweit zum neunten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt.

Platz 1: Wien Bild: Erwin Wodicka

Vor allem die gute Sicherheitslage, das gut strukturierte öffentliche Netz sowie die zahlreichen kulturellen Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten waren für die Top-Platzierung ausschlaggebend, so Mercer.

Gleich acht europäische Städte finden sich im Ranking der zehn lebenswertesten Städte der Welt, davon drei deutsche und drei Schweizer Städte.

Den zweiten Platz nimmt Zürich ein, Platz drei teilen sich München und die neuseeländische Stadt Auckland. Schlusslicht ist - wie schon in den vergangenen zwölf Jahren - die irakische Hauptstadt Bagdad auf Platz 231. Ganz hinten finden sich außerdem die Hauptstadt Jemens, Sanaa, und die syrische Stadt Damaskus.

Die kanadische Stadt Vancouver weist laut Mercer die höchste Lebensqualität in Nordamerika auf. In Asien lebt es sich in Singapur (Platz 25) am besten, Montevideo (Platz 77) führt das südamerikanische Ranking an. Auf Platz 89 befindet sich die erste afrikanische Stadt: Durban in Südafrika.

In den vergangenen 20 Jahren haben sich vor allem die Lebensstandards in osteuropäischen Städten verbessert, wie etwa in Sarajevo (jetzt auf Platz 159) und in Bratislava, das nun am 80. Platz liegt.

Das Beratungsunternehmen Mercer analysiert jährlich die Lebensqualität anhand von 39 Kriterien, darunter Gesundheitsstandards, politische Stabilität, Wirtschaftslage, Bildungssystem, Wohnungsmarkt und Naturschutz. In die Bewertung fließen zu 98 Prozent harte Daten ein, die von unabhängigen Instituten und Behörden erhoben werden. Für die restlichen zwei Prozent der Punktewertung werden Expats befragt. Das sind Menschen, die in der Regel für eine begrenzte Zeit aus dem Ausland nach Wien kommen, um hier zu arbeiten.

