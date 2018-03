Wieder Unfall mit selbstfahrendem Auto - Tesla-Fahrer starb

Wie US-Medien berichten, ist der 38-jährige Lenker des Tesla Model X am vergangenen Freitag erst gegen eine Leitplanke gefahren und dann mit zwei Autos zusammengestoßen. Der Tesla fing nach dem Unfall Feuer, der Fahrer hat nicht überlebt.

Die Transportsicherbehörde wolle jetzt prüfen, ob ein Fehler des halbautonomen Autopilot-Systems zum tödlichen Unfall geführt hat. Mithilfe dieses Systems kann das Auto den Abstand zu anderen Fahrzeugen einhalten und bei Hindernissen selbstständig bremsen.

Tesla möchte umfassend mit US-Behörden zusammenarbeiten, um die Unfallursache aufzuklären, heißt es in dem Bericht. Die Aktie des E-Auto-Bauers brach um zehn Prozent ein, nachdem der Unfall bekannt wurde. Das ist der niedrigste Wert seit fast einem Jahr.

Nach dem zweiten Unfall innerhalb einer Woche - auf nachrichten.at wurde berichtet - setzt auch Teslas Partnerkonzern Nvidia Tests mit selbstfahrenden Autos weltweit aus. Nvidia rüstet Tesla-Autos mit seinen Produkten aus.

2 NTSB investigators conducting Field Investigation for fatal March 23, 2018, crash of a Tesla near Mountain View, CA. Unclear if automated control system was active at time of crash. Issues examined include: post-crash fire, steps to make vehicle safe for removal from scene.