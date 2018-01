Wetterextreme in Italien: Lawinen und Rekordwärme

Das sind die höchsten Temperaturen zu dieser Jahreszeit in den vergangenen 40 Jahren, teilte das Meteorologiezentrum Epson Meteo mit.

In den Regionen Piemont und Aostatal sind inzwischen einige Orte nicht mehr erreichbar. In mehreren Gemeinden kam es zu Stromausfällen. Starke Schneefälle und Lawinen haben dazu geführt.

Im Wintersportort Sestriere verschüttete eine Lawine ein Wohngebäude, in dem sich mehrere Familien befanden. Niemand wurde verletzt. 29 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen, berichteten italienische Medien. Das Olympische Dorf wurde geräumt. Auch Cervinia, Cogne und Gressoney waren eingeschneit. Auf den Bergen im Piemont und Aostatal besteht akute Lawinengefahr.

Wegen Bäumen, die auf die Schienen gestürzt waren, ist der Verkehr auf der regionalen Bahnlinie Mailand-Cremona in der Lombardei unterbrochen. In der Dolomiten-Provinz Belluno kam es zu Überschwemmungen. Unter anderem musste ein Kindergarten geräumt werden. Kleinere Erdrutsche gingen auf Bergstraßen ab.

ITALY: Rescuers arrive after avalanche ends inside an apartment building in Alpine resort of Sestriere. https://t.co/W5FLMFnUfF pic.twitter.com/ySZzdLnCnT