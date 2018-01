Was die Eltern ihren 13 Kindern angetan haben

USA ist ja das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Da bin ich doch froh in Österreich zu leben. Bei uns wäre es wohl unmöglich, dass jemand, der eine "Privatschule" hat, nicht von einem "Schulinspektor" Besuch bekommt und man diese "Schule" und der Lernerfolg der Kinder unter die Lupe nimmt. Das ist man den Kindern schuldig. In Amerika gilt ja mehr Privat als Staat. Dann sind solche Auswüchse möglich. Am besten ist wohl Privat und Staat im ausgewogenen Verhältnis zu halten. Auch in Amerika gibt es eine "Jugendfürsorge". Die haben wahrscheinlich geschlafen. Die Kinder haben einen gesundheitlichen und geistigen Schaden durch die eigenen Eltern erlitten. Die Nachbarn wollten anscheinend auch nichts mit der Familie zu tun haben und der "amerikanische Way of Life" hat nicht zu gemeinsamen Grillen oder Sport zu Treiben geführt. Daher sollte man sich - auch wenns unangenehm ist - rechtzeitig einmischen. Verhindert viel!