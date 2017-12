"Warum nicht Frauen als Kardinäle?"

WASHINGTON. US-Kardinal Joseph Tobin sieht theologisch Chancen für die Kardinalsernennung von Frauen.

Joseph Tobin Bild: (EPA)

"Vielleicht ist meine Theologie nicht allzu gründlich durchgearbeitet - aber ich sehe keinen zwingenden theologischen Grund, warum der Papst keine Frau ernennen könnte", sagte der Erzbischof von Newark im Weihnachtsinterview laut Kathrpress der "New York Times" (Sonntag).

Washington. Er verwies auf Fälle von Laien, die bis ins 19. Jahrhundert die Kardinalswürde erhalten haben. Zugleich schloss Tobin die Priesterweihe für katholische Frauen kategorisch aus. Dies sei gerade für eine Gesellschaft wie die USA, in der Frauen sonst alles werden könnten, schwer verständlich und halte viele Menschen von der Kirche fern. Der 65-Jährige, der 2016 von Papst Franziskus die Kardinalswürde erhielt, verwies auf die wiederholte Ankündigung des Papstes, die Rolle von Frauen in der katholischen Kirche aufzuwerten. Vereinzelt gebe es inzwischen Frauen in vergleichsweise hohen Leitungsposten in der römischen Kurie. "Aber ich denke, da muss noch mehr gehen", so Tobin.

Sehr beunruhigt zeigte sich der Kardinal über die Migrationspolitik der aktuellen US-Regierung. Sie bewege sich "deutlich in Richtung einer Massenausweisung von Flüchtlingen und Einwanderern". Tobin weiter: "Meine Leute sind schon stark eingeschüchtert. Ich befürchte sehr, dass sie [die Regierung] damit weitermachen werden, wenn wir keinen Weg finden, ihre Herzen zu verändern."

observer (12159) 24.12.2017 17:53 Uhr Warum nicht gleich eine Päpstin ??? Angeblich hat es ja schon einmal eine gegeben, wenn auch unabsichtlich. Weswegen dann durch Ausgreifen immer geprüft wurde, ob auch alles da ist, was so ein Mann an sich hat. Da sich die r.k. Kirche sowieso in anderen Dingen und wichtigen Dingen schon weit von Christus entfernt hat, käme es darauf auch nicht mehr an. Wenn dann die Päpstin noch jung genug wäre und PriesterInnenheiraten auch noch erlaubt wären, dann könnte es auch Päpstinnenkinder geben. Wäre doch Klasse, wenn es ein ErbpäpstInnentum gäbe, ocer ?

Meisterleister (3561) 24.12.2017 16:51 Uhr Da hat er recht, der gottgefällige Mann. Gerade jetzt mit einem linksgrünen Papst stehen die Chancen gut, auf den Zeitgeist-Express aufzuspringen.

Es muss dann unverzüglich begonnen werden, das Alte und Neue Testament gendergerecht aufzubereiten. Gott sei Dank stehen uns dafür viele ExpertInnen zur Verfügung. Antwort schreiben

