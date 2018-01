Warum Lothar Matthäus Gelächter im Gerichtssaal auslöste

KASSEL. Weil ein zum Christentum konvertierter Iraner vor dem Kasseler Gericht angab, Thema einer Predigt sei die Fußball-Legende Lothar Matthäus gewesen, wurde im Saal herzhaft gelacht. Ein Übersetzungsfehler hatte dazu geführt.

Als der Vorsitzende den Asylwerbenden am Dienstag zu seinem neuen Glauben befragte und wissen wollte, was am Sonntag in der Kirche gepredigt worden sei, meinte der Dolmetscher: "Von Lothar Matthäus."

Dies berichtete ein Verfahrensbeteiligter. Der Richter befragte daraufhin über das Gelächter im Saal hinweg den Asylbewerber zum weiteren Inhalt der Predigt und wollte wissen, ob etwa Matthäus eine neue Trainerstelle habe oder eine neue Freundin. Damit stürzte er den Asylsuchenden in größere Verwirrung. Schließlich stellte sich heraus, dass der Dolmetscher falsch übersetzt und der Iraner "von Luther und Matthäus" gesprochen hatte.

Der bibelfeste Mann darf dem Vernehmen nach mit einem positiven Asylbescheid rechnen. Der Wechsel vom muslimischen zum christlichen Glauben wird in verschiedenen islamisch geprägten Staaten mit dem Tod bedroht und gilt als Asylgrund.

