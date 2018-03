Während Europa friert, hat es in der Arktis Plusgrade

EUROPA. Massive Temperaturumkehr – für Klimaforscher durchaus erklärbar.

Sanddünen und Schneefall – auch das gibt es derzeit in Europa. Hier in La Teste-de-Buch in Südfrankreich. Bild: APA/AFP/NICOLAS TUCAT

15 Grad zu warm. In Teilen Grönlands und der Arktis herrscht derzeit Sommer mitten im Winter. Laut Ansicht vieler Experten spielt das Klima verrückt. Denn in weiten Teilen Europas purzelten dagegen die Temperaturen – bis hin zu Minusrekorden.

"Der Temperaturanstieg der vergangenen Tage ist extrem. Im Februar verzeichneten wir Temperaturen wie sonst im Sommer", sagte der dänische Klimaforscher Martin Stendel dem Fernsehsender CNN. Obwohl das Gebiet um den Nordpol 24 Stunden am Tag in Dunkelheit gehüllt ist, steigt dort das Thermometer bereits deutlich über null. Und das Eis beginnt zu schmelzen.

Die Temperaturen seien bereits in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen. "Ob –5 oder –10 Grad, macht nicht so einen Unterschied aus. Die Temperaturen lagen eigentlich immer unter dem Gefrierpunkt", so Stendel. In den vergangenen 20 Jahren seien die Temperaturen nur dreimal im Februar über null gestiegen. 2011, 2017 und eben derzeit.

Mittel- und Osteuropa, aber teilweise auch der Süden des Kontinents geben dagegen ein ganz anderes Bild ab. Vor allem in den Nächten sind Temperaturen von unter 20 Grad Minus weit verbreitet. Und auch untertags klettert die Quecksilbersäule seit Tagen kaum in den Plusbereich. Europa ist damit tiefgefroren. Und selbst in Rom liegt Schnee.

Schneesturm-Warnung in Irland

Eine Schneesturm-Warnung hat unterdessen in Irland Hamsterkäufe ausgelöst. Viele Iren nahmen die Aufforderung der Behörden, angesichts der für heute erwarteten Schneemassen auf unnötige Reisen zu verzichten, ernst und deckten sich bereits am Dienstag mit Vorräten ein. Der Wetterdienst sagte den stärksten Schneefall seit 1982 voraus.

"Teil des Klimawandels"

Es gibt laut Klimaforschern durchaus einen Zusammenhang zwischen der "Hitzewelle" in der Arktis und dem Kälteeinbruch in Europa. Die eiskalte Luft über der Arktis sei aus ihrer "Schwebeposition" weggedrückt worden. "Diese Luft strömt aus der Arktis weg, etwa nach Europa. Das ist Teil des Klimawandels", sagte der Wissenschaftler Jason Box zu CNN.

Der Klimawandel lässt das Wetter eben besonders in der Arktis verrückt spielen. "Es ist eine Kombination. Der Meeresspiegel steigt, die Eisfläche geht zurück. Die warmen Winde aus dem Süden werden so nicht mehr richtig abgekühlt", erklärt Robert Graham, Klimaforscher am Norwegischen Polarinstitut.

