Wachmann zu Tode geprügelt: Drei Jugendliche festgenommen

NEAPEL. Drei Jugendliche sind in Neapel wegen mutmaßlichen Mordes an einem Wachmann festgenommen worden.

Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen hätten den Mann mit einem hölzernen Tischbein angegriffen und ihn so heftig malträtiert, dass er an Kopfverletzungen gestorben sei, teilte die italienische Polizei am Samstag mit. Die Jugendlichen hätten wohl versucht, dem 51-Jährigen seine Dienstwaffe zu stehlen. Das hätten sie aber nicht geschafft, weil er sie in seiner Uniform versteckt habe.

Der Mann hatte demnach gerade die Tore einer U-Bahn-Station im Kriminalitäts-Brennpunkt Scampia der süditalienischen Großstadt schließen wollen, als er angegriffen wurde. Er lag fast zwei Wochen im Krankenhaus, bevor er am Donnerstag starb. Jugendbanden sind in Italiens drittgrößter Stadt ein großes Problem. Sie verhielten sich wie "Rudel von Wölfen" und täten "abscheuliche, grausame Dinge ohne jeglichen Respekt vor menschlichem Leben", sagte Neapels Polizeichef Antonio De Iesu auf einer Pressekonferenz.

