Vulkan Kilauea brodelt: Lava zerstörte Dutzende Häuser

HONOLULU. Auf Hawaiis größter Insel, Big Island, sind Tausende auf der Flucht.

Die Lava wälzt sich seit Tagen stetig weiter in Richtung bewohnter Regionen. Bild: Reuters

Der Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er bricht seit Jahrzehnten regelmäßig aus. Seit Donnerstag spuckt er wieder Asche und Lavafontänen – letztere bis zu einer Höhe von 61 Metern, meldeten Wissenschafter. Der Kilauea ist Teil einer Kette von Vulkanen, welche sich vom Nordwest-Pazifik bis nach Hawaii erstreckt. In der hawaiianischen Sprache bedeutet kilauea "spucken" oder "viel verbreiten".

Während Tausende Bewohner vor allem der größten Insel Hawaiis, Big Island, geflüchtet sind bzw. aufgefordert wurden, sich in Sicherheit zu bringen, zerstörte die Lava bereits mehr als 30 Häuser. Zerstört wurden nach Behördenangaben Gebäude in der Gemeinde Leilani Estates. Gesteinsschmelze, giftige Gase und Dampf traten dort durch Spalten am Boden an die Oberfläche. Lava breitete sich insgesamt auf 36.000 Quadratmeter aus und bewegte sich langsam fort.

Brechen die für Hawaii typischen Schildvulkane aus, kann Lava nicht nur aus dem Krater fließen, sondern auch durch unterirdische Risse an anderen Stellen an die Oberfläche treten. Die Zivilschutzbehörde bat Schaulustige eindringlich darum, sich nicht zu nähern.

"Was passiert, das passiert"

Die Vulkanologin Wendy Stovall vom Geologischen Dienst der USA erklärte, der Vulkan halte ausreichend Magma für einen fortdauernden Ausbruch bereit. Ein Austritt der Gesteinsschmelze sei daher weiter zu erwarten.

Traditionell eingestellte Hawaiianer machen für den Ausbruch die Vulkangöttin Pele verantwortlich, die ihrer Überzeugung nach in Kilauea lebt. "Was soll man machen? Man kann es nicht kontrollieren. Pele ist der Boss", sagte ein Anwohner auf die Frage, wann er glaube, wieder in sein Haus zurückkehren zu können. Während einige Bewohner einen Umzug in Betracht zogen, beugten sich andere dem Naturphänomen. "Was passiert, das passiert", sagte ein Mann. "Und ich genieße das Leben hier, also erträgt man viele Sachen. Der Ausbruch ist eine davon." Am Wochenende fanden 240 Menschen und 90 Haustiere in Notunterkünften Zuflucht, heißt es beim Roten Kreuz der USA.

Der Kilauea war am Donnerstag ausgebrochen, danach wurde Big Island von einer Erdbebenserie erfasst – ein Beben der Stärke 6,9 traf die Region am Freitag. Es war das stärkste Beben auf Hawaii seit mehr als 40 Jahren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema