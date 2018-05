Vor Geiselnahme zwei Polizisten mit ihren Waffen erschossen

LüTTICH. Ein Terrorverdächtiger tötete gestern im belgischen Lüttich zwei Polizisten und einen Zivilisten und nahm eine Frau als Geisel, bevor er selbst von Sicherheitskräften erschossen wurde. Die Ermittler vermuten einen terroristischen Hintergrund. Informationen zu Täter und Motiv gaben die Behörden vorerst nicht preis. Nach Medienberichten soll er ein Haft-Freigänger gewesen sein.

Die dramatischen Ereignisse begannen um 10.30 Uhr, wie Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz mitteilten. Demnach griff ein mit einem Messer bewaffneter Mann zwei Polizisten in der Innenstadt von hinten an und stach auf sie ein. Schließlich entwand er ihnen den Angaben nach ihre Dienstwaffen und erschoss sie.

"Dann eröffnete er das Feuer auf ein geparktes Auto und tötete einen 22-jährigen Mann auf dem Beifahrersitz", sagte Staatsanwalt Philippe Dulieu. Im nahe gelegenen Gymnasium Léonie de Waha nahm er schließlich eine Mitarbeiterin als Geisel, bevor er von einer Spezialeinheit erschossen wurde. Der Mann hatte zuvor noch das Feuer eröffnet und zwei weitere Polizisten verletzt.

Die Schüler des Gymnasiums konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, sagte der Bürgermeister von Lüttich, Willy Demeyer. Das Gebäude war nach seinen Angaben geräumt, die Kinder und Jugendlichen waren in mehrere andere Schulen gebracht worden. Das Gymnasium soll heute geschlossen bleiben.

Belgien war in der Vergangenheit das Ziel mehrerer terroristischer Attacken. Bei der schwersten töteten islamistische Extremisten in Brüssel am 22. März 2016 in der Metro sowie am Flughafen 32 Menschen. Die Terrorwarnstufe wurde erst vor einiger Zeit auf die zweitniedrigste von vier Stufen herabgesetzt.

