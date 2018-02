Vogelgrippe auf Geflügelfarm

GRONINGEN. Auf einer Geflügelfarm in den nördlichen Niederlanden ist die Vogelgrippe ausgebrochen.

Mehr als 36.000 Tiere seien vorsorglich getötet worden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Den Haag am Montag mit. Der Vogelgrippen-Erreger vom Typ H5 wurde demnach auf einem Betrieb in Oldekerk in der Provinz Groningen entdeckt.

Das Ministerium errichtete einen Sperrbezirk im Umkreis von zehn Kilometern, um eine Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern. Seit Dezember besteht bereits Stallpflicht im Land, nachdem die Krankheit in einem anderen Betrieb ausgebrochen war. Für Menschen bedeuten die Vogelgrippe-Viren nach bisherigen Erkenntnissen keine Gefahr.

